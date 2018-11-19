Шесть продуктов, способных спровоцировать диабет

Сведите их потребление к минимуму.Рацион заучивания играет одну из основных ролей в профилактике болезней и улучшения здоровья. Однако употребление некоторых продуктов может привести к развитию диабета 2-го типа.1. Изделия из мукиТакие продукты очень быстро перевариваются и приводят к прыжку сахара в крови. Все из–за использования рафинированной муки. Диетолог советует употреблять цельнозерновая продукты.Диабет 2-го типа – причины возникновения• гормональные нарушения и заболевания,• воздействие химических веществ или лекарств;• изменение инсулиновых рецепторов• болезни поджелудочной железы (опухоль, панкреатит и т.д.);• синдромы генетического происхождения.2. Белый рисЧастое употребление этого продукта (4-5 раз в неделю) может привести к диабету 2-го типа. Этот продукт содержит мало клетчатки и большое количество глюкозы, сразу попадает в кровь.Именно поэтому нужно заменить белый рис на бурый или красный.3. КолбасаЕжедневное употребление этого продукта может доставить развитие дефицита инсулина. А вот риск диабета возрастает на 50%.4. МолокоНесмотря на то, что молоко и молочные продукты считаются полезными, они могут довести до диабета. Все из-за обилия насыщенных жиров, которые могут спровоцировать инсулиновую недостаточность.Диетолог отметила, что больше стакана молока взрослому человеку не нужно.5. Продукты, содержащие сахарСущественно повышает уровень глюкозы в крови продукты, содержащие сахар – газированные напитки, пакетированные соки и алкоголь.6. СладостиОднако все зависит от количества употребления. Если вы много употребляете сладостей, то это может привести к лишнему весу и диабету.