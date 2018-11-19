Назван продукт, частое употребление которого может вызвать у женщин рак

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Результаты последних исследований.Исследование научных специалистов из Университета Лидса (Великобритания) показало, что женщинам нужно остерегаться частого употребления мяса.Зачастую советы по умеренному употреблению мяса звучат в адрес мужчин, - но, оказывается, что мясо повышает вероятность развития онкозаболевания и у женщин. Данные, полученные исследователями из Лидса, опубликовал International Journal of Cancer.Тем женщинам, в семье которых имеются случаи заболеваемости раком кишечника, употребление красного мяса необходимо свести к строгому минимуму, полагают ученые. Этот вывод был сделан после анализа данных, полученных в ходе 17-летних наблюдений за 32 тысячами женщин.За период исследования у 335 участниц был обнаружен рак толстой кишки. Соотнеся особенности рациона питания и состояние здоровья у женщин, авторы проекта заключили, что часто есть мясо представительницам прекрасного пола вредно.«У испытуемых, которые регулярно ели красное мясо - говядину, свинину, баранину, - риск развития рака нижних отделов толстой кишки оказался выше», - констатировали ученые в публикации журнала.Отметим, что пять лет назад исследователи из австралийского Deakin University выяснили: если женщины исключают красное мясо из своего рациона или едят слишком мало, у них существенно повышается риск психических расстройств. В красном мясе содержится высокий уровень полезных веществ, включая жирные кислоты Омега-3, - просто его количество не должно превышать трех-четырех порций в неделю размером не больше ладони, заявили тогда ученые.