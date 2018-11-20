Врачи рассказали, к чему может привести поздний ужин

Поздний ужин может вызвать сердечно-сосудистые заболевания, а также диабет.Кардиологи объяснили, чем поздний прием пищи опасен для организма человека. Оказалось, что это может вызвать сердечно-сосудистые заболевания и диабет из-за того, что биологические ритмы нарушаются.Исследование основывалось на итогах медицинских обследований 12,7 тысяч человек, возраст которых составлял от 18 до 76 лет. Оказалось, что люди, которые кушали после 18:00, имели высокий уровень сахара и инсулина в крови. Также такие испытуемые были подвержены развитию гипертонии.Руководитель исследования сообщил, что это все связано с нарушением биологических ритмов из-за неправильного образа жизни.Это также приводит к проблемам с обменом веществ в организме, а также увеличивается риск хронических заболеваний. Также поздний прием пищи, особенно перед сном, увеличивает риск ожирения, а также развитие онкологии.