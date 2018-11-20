Названы самые полезные продукты для активизации работы мозга

Вкусно и полезно.Мозг человека – удивительный орган, являющийся центром управления функциональностью всего организма, он контролирует мысли, чувства, процесс запоминания. Очень важно – заботиться о его работоспособности, насыщая полезными микроэлементами. Среди прочих факторов, здоровье мозга зависит от продуктов, употребляемых человеком. Специалисты представили список наиболее полезных ингредиентов, обеспечивающих жизнеспособность главного органа.Специалисты для МедикФорума рассказали, рацион каждого человека должен быть разнообразным: некоторые продукты питания (кофе, фрукты, овощи) содержат антиоксиданты, предохраняющие мозг от окислительных стрессов, а орехи, яйца, рыба способствуют его развитию и способности запоминать.Особенно полезны для данного органа – яблоки и брокколи. Спаржевая капуста богата витамином К и бором, обладающими противовоспалительными и актиоксидантными эффектами. В тыквенных семечках содержатся микронутриенты, включая магний, медь, цинк, железо, не менее важные для нормальной работы мозга. Продукты, богатые витамином С, защищают клетки от повреждения свободными радикалами. Ягоды черники, благодаря содержанию антиоксидантов, замедляют процесс старения мозга, улучшают память.Насытить главный человеческий орган омега-3 кислотами, способствующими производству нейронов, поможет жирная рыба. Компоненты, содержащиеся в этом продукте, замедляют возрастные преобразования мозговой активности, положительно влияют на настроение. Орехи являются кладезем клетчатки, витамина Е и полезных жиров, поэтому тоже должны присутствовать в рационе, как и яйца, в состав которых входят холины и витамины группы В.Очень полезны для работы мозга – кофе, улучшающее внимание и снижающее риск развития заболевания Альцгеймера, а также зеленый чай, содержащий помогающий расслабиться L-теанин. Куркумин – активное вещество куркумы обладает противовоспалительным эффектом и смягчает, как и шоколад, симптомы депрессии, повышает настроение.