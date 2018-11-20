Компьютеры вернут речь парализованным людям

Разные зоны мозга вступают в коммуникации друг с другом через комбинацию электрических импульсов и химических сигналов.Смогут ли ученые превращать мысли в речь? У множества парализованных пациентов появилась надежда, так как исследователи разработали импланты, считывающие внутренний голос мозга.Учёные всё ближе подходят к созданию метода перевода мыслей парализованных и неспособных разговаривать пациентов в слова, произносимые компьютером. Технология может стать мостиком между сознанием и телом, разрушенным травмами или болезнями. Подобные мостики уже выстраиваются для управления искусственными конечностями у людей, которые прошли через ампутации. Сегодня они могут управлять протезами рук и даже движениями искусственных пальцев просто силой мысли, так, как они это делали с нормальными конечностями. Бионические глаза возвращают зрение слепым, а улитковые импланты позволяют глухим снова слышать.Однако процесс восстановления речи сталкивается с некоторыми вроде бы непреодолимыми препятствиями и по-прежнему остается сюжетом для научно-фантастических произведений. Возможности данной технологии почему-то относят к псевдонауке телепатии. Однако амбициозные ученые уже находятся на пороге создания имплантов, которые станут интерфейсом мозг-компьютер. Эти импланты смогут транслировать голос из головы пациента, который лишился речи. К примеру, исследователи из Колумбийского университета используют на добровольцах электроды, считывающие с их мозга электрические языковые импульсы. Их можно транслировать и превращать в речь.Процессы речи и слуха сосредоточены в центре Брока, который отвечает за голос и внутреннее ухо. Область Вернике контролирует выбор слов. Ученые надеются, что за счёт электронного прослушивания самых интимных диалогов мозга они научатся переводить эти электрические сигналы в слова для внешнего мира с помощью компьютера.