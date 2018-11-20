Ученые открыли вещество с необычным влиянием на сердце

Этот белок продлевает жизнь, улучшая работу сердечной мышцы.Американские исследователи, представляющие Калифорнийский университет в Сан-Диего, нашли способ тормозить процесс старения сердца. Проведя серию экспериментов на плодовых мушках дрозофилах, они выяснили, что удерживать сердечную мышцу в более здоровом и активном состоянии помогает белок винкулин.В ходе испытаний специалисты добились продления жизни плодовых мушек до девяти недель, в то время как средняя продолжительность жизни насекомых данного типа не превышает шести недель. Жизнь мушек выросла после того, как исследователи активировали дополнительную копию гена, кодирующего белок винкулин.Сердечная мышца образована тканью, состоящей из клеток кардиомиоцитов. Винкулин содержится в структурах клеток сердечной ткани – кардиомиоцитов. За счет кардиомиоцитов клетки контактируют друг с другом, и когда по мере возраста в них начинает производиться меньше белка, способность сокращаться у мышечной ткани ухудшается.Ученые смогли добиться того, чтобы этот негативный для сердца процесс заморозился. Когда исследователи воздействовали на гены, ответственные за активность выработки васкулина, мышечная ткань уже не поддавалась характерному возрастному ослаблению, она сокращалась по-прежнему интенсивно.«Высокий уровень белка винкулина, участвующий в образовании связей между клетками и внеклеточным матриксом, препятствует старению сердца у насекомых. Если разработать способы повышения активности винкулина в человеческом сердце, это продлит жизнь людей», - поделились мнением научные специалисты.