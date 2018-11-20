Медики рассказали, почему витамин P так важен для организма

Витамин Р важен для здоровья костей и нормальной работы иммунной системы.Мы часто слышим о пользе витаминов C или Е, но совершенно забываем про витамин Р, который тоже очень важен для нормальной работы организма.К группе витамина P относят ряд веществ - флавоноидов, обладающих способностью уменьшать проницаемость и ломкость капиллярных сосудов.Флавоноиды помогают избежать диабета и заболевания сердечно-сосудистой системы.Витамин Р можно назвать "веществом метаболизма". Он способствует нормальной выработке коллагена и помогает сохранить кожу гладкой, сияющей и подтянутой на долгие годы.Недавно специалисты Университета Западной Австралии выяснили, что чашка чая в день отлично восполняет дневную норму флавоноидов.В ней содержится около 500 миллиграммов этого вещества. Но чай можно также заменить на горсть черники или несколько апельсинов.Ученые очень заинтересованы в изучении того, как витамин Р влияет на организм человека. Считалось, что у витамина Р низкая биодоступность. Но после ряда исследований оказалось, что чай отлично восполняет недостаток флавоноидов.