Медики назвали главные продукты ноября

Продукты, которые должны быть в ноябре у каждого в рационеОсенью и зимой организму человека требуется чуть больше сил, чтобы функционировать нормально. А для этого необходимо грамотное питание, рацион должен быть выверен и составлен так, чтобы наполнить каждую клеточку витаминами и полезными микроэлементам.В этой статье мы расскажем о том, какие продукты должны быть в рационе человека в ноябре, когда перед зимой требуется как следует запастись силами, чтобы её пережить.Оливковое маслоУрожай оливок в жарких странах приходится именно на ноябрь. Как правило, к этому времени они уже собраны, а производство масла в самом разгаре. Самый свежайший продукт поступает на полки магазинов в ноябре, поэтому такое масло должно быть в рационе каждого человека в это время года.Особую ценность этому продукту придаёт то, что в нём много ненасыщенных жирных омега-3 и омега-6 кислот, которые защищают организм от старения, негативного влияния окружающей среды. Данный продукт станет отличным профилактическим средством от гипертонии, онкологии. Оно идеально подходит в диетическом плане, отлично усваивается организмом. Продукт должен быть в рационе людей не только в ноябре, но и вообще круглый год.При покупке масла следует обращать внимание на производителей. Ими могут быть только Италия, Греция и Испания. Остальное - в большинстве своём подделки. Лучше всего для рациона подходит масло первого холодного отжима, маркирующееся как Extra Virgin Olive Oil. Продукт дорогой, не спорим, но зато самый качественный для здоровья. Такое масло отличается зелёным оттенком, мутностью, вкусом с горчинкой. Оно крайне ароматно и невероятно полезно.ИмбирьСамый ценный продукт для иммунитета, который особенно нужно поддерживать в ноябре, перед зимой, - имбирь. Данный корнеплод отличается потрясающими качествами благодаря эфирным маслам в составе. Именно они придают продукту яркий характерный вкус, аромат. Имбирь обладает терапевтическими свойствами при вирусных заболеваниях, поражениях слизистой ЖКТ, артрозах и артритах, повышенном давлении, а также при образовании склеротических бляшек.Не стоит забывать, что имбирь очень вкусный продукт, который необходимо добавить в свой рацион в ноябре. Из него можно приготовить и суп, и варенье, и салат, и добавить в чай, и выпечку. Поэтому корнеплод можно назвать и универсальным, ведь он подходит практически под любой тип блюда для вашего стола.БрокколиБрокколи является идеальным продуктом для ноября. У него самые лучшие диетические свойства. С его помощью можно замечательно похудеть. А ведь начало зимы - это повод взглянуть на свой рацион заново, изменить фигуру к новогодним праздником. Но не только это важно для похудения, но и в других планах. Ведь в брокколи довольно много полезных микроэлементов и витаминов. В частности, невероятное количество кальция. К тому же считается, что брокколи помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом. Включите больше этого продукта в рацион в ноябре, чтобы оценить все прелести его поедания и эффективность для здоровья.СвёклаЭто один из самых главных овощей, которые нужно есть в ноябре. Свёкла уже давно поспела, долго хранится. Благодаря ей можно отлично насытить свой организм клетчаткой. К тому же у неё низкая калорийность, что поможет опять-таки худеющим. Продукт отлично действует на стенки сосудов калием и фолиевой кислотой, которые есть в его составе. Уникальность свёклы заключается ещё и в том, что она не теряет пользы при термической обработке, не утрачивает питательных веществ. Главное - варить её в кожуре.ТворогВ ноябре в рационе обязательно должен быть творог. Дело в том, что каждому человеку в период осенней депрессии требуется магний. В этом продукте он содержится в огромных количествах. К тому же в нём немало кальция, что тоже невероятно важно для здоровья. Самое важное - он поддерживает работу кишечника, отлично подходит для диеты и похудения, легко усваивается. Особенно полезно его есть детям, как растущим организмам.