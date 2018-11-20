Названы продукты, спобные замедлять старение

Организм любого человека стареет.Частично этот процесс вызван окислительным стрессом, в результате которого клетки повреждаются, а со временем таких клеток становится все больше. Ученые из Университета Эрлангена - Нюрнберга, который находится в Германии, и их коллеги из США выяснили, какие продукты помогают замедлить процесс старения и как это происходит.Что выяснили ученыеГруппа исследователей из Германии и США обнаружила, что гидрохинон замедляет старение, предотвращая окислительные процессы в клетках. Гидрохинон - это органическое соединение, которое используется человеком по-разному, но одна из сфер применения - производство пищевых продуктов. Здесь гидрохиноны используются как антиоксидант. Именно это и помогло ученым сделать их открытие.Специалисты установили, что такой эффект достигается только при сочетании гидрохинона с цинком. В результате это помогает создать естественную защиту клетки от супероксида. Супероксид - это побочный продукт дыхания клеток, который их разрушает. А это в свою очередь ведет к старению организма. Также известно, что супероксид играет важную роль в развитии некоторых заболеваний: воспаление, рак, нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера, Паркинсона и т. д.).Какие продукты замедляют старениеВ результатах исследования сказано, что больше всего гидрохинона содержится в кофе, чае и шоколаде. Если вы хотите выглядеть молодо долгие годы, то этих продуктов должно быть больше в вашем рационе, но с одним условием: также нужно потреблять суточную норму цинка (11 мг для мужчин и 8 мг для женщин).Для этого включите в рацион орехи (миндаль и грецкий орех), рыбу и морепродукты (устрицы, анчоусы, карп), злаки и хлеб (овес, рожь, рис), овощи (картофель, брокколи). Если вы хотите принимать витамины или БАДы с цинком, обязательно проконсультируйтесь с врачом.Гидрохинон также содержится в вине, но ученые подчеркивают, что в этом случае алкоголь полностью нейтрализует полезное действие органического соединения, а потому не стоит надеяться, что вино поможет дольше оставаться в хорошей форме. К тому же спиртное в целом вредно для здоровья человека.Как еще можно сохранить молодостьЭти рекомендации стоит взять на вооружение всем, кто хочет выглядеть лучше и жить дольше.Активно тренируйтесь и наращивайте мышечную массу. После 25 лет подкачать мышцы намного сложнее, хотя это, конечно, возможно. К тому же в этом возрасте мы начинаем терять мышечную массу: примерно по 1–3 % в год. Это кажется незначительным только до тех пор, пока в 50 лет вы не осознаете, что тело стало дряблым и слабым.Чаще медитируйте. Ученые доказали, что подобная практика снижает стресс и увеличивает активность теломеразы. Этот фермент специалисты считают ключом к клеточному бессмертию.Занимайтесь танцами. Как оказалось, это помогает не только держать тело в тонусе, но и замедляет старение мозга.Подчеркните глаза, губы и брови. Ученые пришли к выводу, что женщины, которые с помощью косметики делают акцент на этих частях лица, выглядят моложе своих лет. Эта рекомендация не поможет остановить старение тела, но вы точно будете выглядеть лучше.