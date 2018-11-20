Питье во время еды признали опасным для здоровья

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Между приемом пищи и жидкости лучше выдержать интервал.Пить ли воду во время еды? Если загуглить этот вопрос, то интернет выдаст массу сайтов, где вред питья во время еды отрицается. При этом все, как под копирку, пытаются опровергнуть существовавшее до недавнего времени мнение, что воду вредно пить во время еды, так как она якобы выталкивает пищу в кишечник, не давая ей как следует перевариться.На самом деле противники запивания еды (речь идет о специалистах, экспертах в этой области) подобной аргументацией не апеллировали. Так, специалист по макробиотике (учение о питании) Шонали Сабхерваль утверждает, что те, кто говорит, что пища выталкивается едой, не имеют ни малейшего представления о системе пищеварения. Беда в том, уверен Сабхерваль, что мы вмешиваемся в процесс переваривания пищи.Как только человек начинает есть, организм уже готов к этому, он вырабатывает пищеварительные соки, которые должны довести пищу до определенного состояния, после чего она поступает в кишечник. Поглощая еду с водой, мы разбавляем желудочные соки, тем самым меняя их концентрацию, и, следовательно, замедляем процесс пищеварения. Специалист по питанию также утверждает, что при попадании воды в желудок во время пищеварения в организме происходит резкий выброс инсулина в кровь.Последний довод подтвержден в ходе исследований. Аргентинские ученые провели эксперимент. Всех его участников они разделили на три группы, каждая из которых ела пончики. Первая группа пила воду до еды, вторая – во время и третья – после еды. Замер анализов после еды показал: в первой группе уровень сахара в крови вырос незначительно, в третьей он оказался чуть выше, чем в первой. Самый большой уровень сахара в крови оказался у членов группы, которая запивала пончики водой.Американский натуропат Герберт Шелтон поясняет, что процесс обработки пищи человека во время еды начинается еще во рту, с обработки ее слюной. Он даже советует родителям «не подсаживать» детей на каши и пюре, чтобы они могли с раннего детства учиться тщательно пережевывать пищу. Запивая пищу во время пережевывания, мы уже вторгаемся в отлаженный самой природой процесс и тем самым только мешаем организму выполнять свои функции, уверен Шелтон.Доктор Раджу из Индии говорит практически то же, что и американский натуропат. По мнению Раджу, пища во рту проходит до 25 процентов своей обработки, и мешать этому, разбавляя слюну водой, нет никакого смысла. Индийский врач также поясняет, что во рту, в желудке и в кишечнике происходят разные стадии процесса пищеварения, каждая из стадий может кардинально меняться, если в процесс вторгается вода. Причем, к чему могут привести эти изменения в конкретном организме, предсказать сложно, считает доктор Раджа.Он называет только несколько неблагоприятных последствий. Так, разбавление водой желудочных соков ведет к ослаблению концентрации кислот в желудке, в частности, самой важной для процесса пищеварения – соляной кислоты. Она убивает вредные бактерии, которые могут содержаться в пище, а также способствует тому, чтобы пища уже через два часа была усвоена организмом. Разбавляя кислоту водой, мы лишь затягиваем этот процесс, к тому же позволяем вредным микробам «поселиться» в нашем организме. Поскольку пища остается в желудке дольше положенного, мы начинаем чувствовать тяжесть, в желудке начинается брожение, происходит интенсивное газообразование.Это подтверждает и руководитель клиники Елена Морозова. Долго залежавшаяся из-за воды в желудке пища приводит к вздутию живота, чувству тяжести, газообразованию и, не исключено, изжоге, считает доктор. А потеря бактерицидных свойств соляной кислотой может обернуться, по мнению врача, отравлением.Елена Морозова также предупреждает возможные возражения. Часто спрашивают, а как же супы, которые мы едим – это та же пища с водой? На самом деле, поясняет руководитель клиники, в супах есть специальные экстракты, которые стимулируют сокоотделение желудочного сока и пищеварение.По словам Елены Морозовой, во многих ресторанах сейчас даже появилась должность – водный сомелье. В обязанности этого человека входит подбор для посетителей воды (столовой или минеральной) в зависимости от заказанного блюда, предпочтений клиента и вкусовых характеристик воды.