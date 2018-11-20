Ученые рассказали, от какой боли спасает ананас

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Для большинства людей это открытие стало неожиданностью.Ученые сделали заявление, что потребление ананаса поможет предотвратить появление болевых ощущений в спине.По словам специалистов, многие люди не догадываются, что для решения проблем с позвоночником недостаточно правильного положения сна и использования медицинских средств, важно и содержание необходимых веществ в организме. Как показали исследования, экзотический фрукт ананас способен решить задачу с болями в пояснице, лучше других, что объясняется содержанием бромелайна - фермента, который естественным образом уменьшает воспаление, что является ключевым фактором дискомфортных ощущений.«Вы можете принять бромелайн в качестве дополнения или просто добавить больше ананаса в свой рацион. Если вы уже страдаете от хронических проблем со здоровьем указанного характера или боли любого рода, вы должны понимать, что есть много безопасных и эффективных альтернатив обезболивающим препаратам. Большая часть данного растительного протеолитического фермента находится в сердцевине ананаса, что знать крайне важно», - отметил доктор Джозеф Меркола.Отмечается, 110 мл ананасового сока может помочь уменьшить боль через несколько минут. Медики подчеркнули, двигательная активность помогает улучшать кровообращение, не будет лишним использование специальных упражнений. Если имеет место онемение вокруг гениталий, необходимо срочно обратиться к врачу. Отечность, затруднение мочеиспускания, или боль в груди также могут указывать на проблемы со спиной.