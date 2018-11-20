Названа лучшая диета для похудения

Специалисты Гарвардского университета (США) установили в результате проведенного исследования, что кетодиета и ей подобные диеты (с упором на белки и жир и с ограничением углеводов) наиболее эффективны для похудения, так как лучше всего побуждают тело сжигать больше калорий. Ученые констатировали, что люди, которые придерживаются подобной диеты, сбрасывают килограммы в большем объеме по сравнению с остальными.«Человек, придерживающийся подобной диеты, похудеет на 9 килограммов больше, чем люди, соблюдающие иные режимы питания», - заявила, в частности, ведущий автор работы Кара Эббелинг.Основной элемент питания на кетодиете - жиры, из которых состоит 75 % рациона. Также активно потребляются белки - 20 %. Углеводы составляют только 5 % от общей массы продуктов. Главное условие кетодиеты - полное исключение сахара и абсолютно любых мучных изделий. Благодаря этим принципам похудение осуществляется за счет потери телом жира, а не мышц, как часто бывает при других диетах. При кетодиете мозг и другие органы тела используют не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве основного источника энергии.Ученые провели эксперимент с участием 200 человек, которые питались готовящимися для них наборами еды в соответствии с разными диетическими режимами. Получалось так, что часть добровольцев питалась по правилам кетодиеты или ее аналогов, а часть – по правилам низкокалорийного питания. В результате оказалось, что питание по принципу кетодиеты «больше жира – меньше углеводов» лучше всего подходит для похудения. Уастники, употреблявшие белковую или жирную пищу, в среднем сжигали на 200-300 килокалорий, чем другие. Соответственно, похудение у этих испытуемых было более интенсивным.Также выяснилось, что самой эффективной в плане похудения кетодиета оказалась для тех участников эксперимента, у которых имелся предиабет – состояние, при котором еще нет диабета, но уровень сахара в крови повышен. Эти добровольцы благодаря кетодиете в среднем сжигали на 500 килокалорий больше.