Резкое похолодание: как поддержать здоровье

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Минусовые температуры сменили достаточно теплую погоду без плавного перехода. Врачи предупреждают, что подобное похолодание может плохо отразиться на здоровье, поэтому свой организм нужно поддержать и помочь адаптироваться.По словам терапевта Елены Топаловой, резкий переход погоды на температуру «минус» за окном может ухудшать самочувствие многих людей, - в первую очередь метеочувствительных. Топалова заметила, что «если температура падает быстро - за 12 часов опускается на 10-12 градусов, метеозависимые люди могут испытывать колоссальный дискомфорт». Самый опасный для здоровья вариант резкого похолодания, считает врач, - это переход к морозам с плюсовых отметок.Кому резкое похолодание может навредить сильнее всего:- людям, имеющим проблемы с сосудами головного мозга,- людям, которые не так давно перенесли инфаркт или инсульт, операции на сердце,- людям, имеющим проблемы в шейной области.- метеочувствительным.Какие неприятные симптомы ухудшения здоровья вызывает стремительное похолодание:- головные боли,- снижение тонуса и иммунитета,- ухудшение мыслительной деятельности,- боли и ломоту в суставах,- проблемы с дисбалансом артериального давления,- плохой сон ночью и сонливость днем.Как поддержать здоровье в условиях резкого похолодания? Врач рекомендует снизить физические и умственные нагрузки: не заниматься активной деятельностью, требующей мышечного напряжения, а, кроме того, сократить время, проводимое за компьютером.Также для поддержания здоровья при резком похолодании важно есть меньше соли: это уменьшит склонность к отечности и снизит нагрузку на сосуды. Кроме того, нужно есть меньше жирного, больше употреблять таких напитков, как компоты из сухофруктов и легкие кисели, чай с сиропом шиповника.Можно позволить себе десертную ложку коньяка – для сосудов она сыграет роль лекарства.Нужно следить за тем, чтобы ноги не испытывали большого напряжения и давления. Днем полезно ненадолго прилечь, подложив под ноги подушку. По возможности хорошо и поспать – хотя бы в течение получаса.Врач добавила, что «иногда в такие моменты спасительным оказывается теплый душ, препараты конского каштана, легкий массаж, витамины, кроворазжижающие препараты».