Резкое похолодание: как поддержать здоровье
По словам терапевта Елены Топаловой, резкий переход погоды на температуру «минус» за окном может ухудшать самочувствие многих людей, - в первую очередь метеочувствительных. Топалова заметила, что «если температура падает быстро - за 12 часов опускается на 10-12 градусов, метеозависимые люди могут испытывать колоссальный дискомфорт». Самый опасный для здоровья вариант резкого похолодания, считает врач, - это переход к морозам с плюсовых отметок.
Кому резкое похолодание может навредить сильнее всего:
- людям, имеющим проблемы с сосудами головного мозга,
- людям, которые не так давно перенесли инфаркт или инсульт, операции на сердце,
- людям, имеющим проблемы в шейной области.
- метеочувствительным.
Какие неприятные симптомы ухудшения здоровья вызывает стремительное похолодание:
- головные боли,
- снижение тонуса и иммунитета,
- ухудшение мыслительной деятельности,
- боли и ломоту в суставах,
- проблемы с дисбалансом артериального давления,
- плохой сон ночью и сонливость днем.
Как поддержать здоровье в условиях резкого похолодания? Врач рекомендует снизить физические и умственные нагрузки: не заниматься активной деятельностью, требующей мышечного напряжения, а, кроме того, сократить время, проводимое за компьютером.
Также для поддержания здоровья при резком похолодании важно есть меньше соли: это уменьшит склонность к отечности и снизит нагрузку на сосуды. Кроме того, нужно есть меньше жирного, больше употреблять таких напитков, как компоты из сухофруктов и легкие кисели, чай с сиропом шиповника.
Можно позволить себе десертную ложку коньяка – для сосудов она сыграет роль лекарства.
Нужно следить за тем, чтобы ноги не испытывали большого напряжения и давления. Днем полезно ненадолго прилечь, подложив под ноги подушку. По возможности хорошо и поспать – хотя бы в течение получаса.
Врач добавила, что «иногда в такие моменты спасительным оказывается теплый душ, препараты конского каштана, легкий массаж, витамины, кроворазжижающие препараты».
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Добавил kruzka в категорию Инфекционные болезни
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