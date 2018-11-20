Тренировки мозга помогают худеть!

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Очередное исследование показало, что мы можем худеть силой мысли. Речь идет о так называемых тренировках функциональных образов, которые создают картинки, вызывающие нужную мотивацию.Сразу несколько авторитетных научных учреждений, включая Университет Плимута, проводят исследования в области методики под названием тренировки функциональных образов. Эти тренировки развивают в мозге воображение, что помогает человеку сохранять мотивацию. Они обучают использовать так называемую мультисенсорную визуализацию, чтобы увидеть самого себя, уже достигшего в чём-то успеха. Это изменяет отношение к тем или иным задачам, включая здоровое питание. В результате, люди начинают принимать здоровую пищу потому, что они этого хотят, а не потому, что они обязаны это делать.Эти тренировки показывают, что концепция похудения силой мысли действительно работает. Правда, для того, чтобы достичь успеха, необходимы личные встречи с психологом, который обучает тому, каким образом представлять в мозге эти картинки. Один из подобных экспертов объяснил, что в начале просит человека представить в голове лимон, затем сжать его до образования сока и представить, что несколько капель случайно попадают в глаза. Как только данная картинка станет более или менее реальной, можно переходить на следующий этап, во время которого человек с закрытыми глазами должен представлять себя уже похудевшим, со всеми характерными ощущениями, звуками и даже запахами.Речь не о том, чтобы увидеть себя в зеркале со стройными пропорциями, а о каких-то делах, которыми можно заниматься, уже потеряв лишний вес. К примеру, бегать возле дома, заниматься в спортзале или просто играть с детьми. Данная технология показала очень высокий результат, и приблизительно у 60% прошедших через подобные тренировки наблюдалось устойчивое похудение без характерного для многих диет стресса.