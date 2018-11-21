Медики рассказали, почему не следует прерывать тренировки

Перерывы в тренировках сводят на нет все усилия.Перерывы приносят непоправимый ущерб мышечной массе и уровню спортивной подготовки.Что может быть прекрасней двух недель на белоснежном пляже под жарким южным солнцем? Однако люди, которые регулярно посещают спортзал, не должны позволять себе подобных поблажек, как показало исследование.Всего 14 дней, проведённые по всем канонам сидячего образа жизни, наносят непоправимый ущерб мышечной массе и уровню спортивной подготовки.Исследователи заметили разительные перемены в этих показателях, а также в скорости метаболизма, которые происходят после двухнедельного отпуска.В общей сложности, в сферу их наблюдений попали 28 молодых, спортивно развитых людей со средним возрастом в 25 лет.