Меню красоты: названы продукты, улучшающие состояние кожи

Пять продуктов для красивой и здоровой кожи.Чтобы кожа была здоровой, красивой и как можно дольше оставалась молодой, важно ухаживать за ней и правильно питаться. Диетологи назвали 5 продуктов, которые работают на благо кожи не хуже дорогостоящих кремов.БрокколиБрокколи - очень полезный и нужный продукт. Пюре из брокколи нередко рекомендуется малышам в качестве первого прикорма. Для взрослых капуста брокколи не менее полезна. Она считается диетическим продуктом и является идеальным вариантом для тех, кто мечтает избавиться от лишних килограммов. Плюс ко всему брокколи поможет избавиться от тусклого цвета лица.ВодаО пользе чистой воды давно известно. Так как она является одним из самых дешевых, но при этом самых эффективных способов очистить кожу и помочь организму лучше функционировать.ТофуТофу считается рекордсменом среди продуктов по содержанию белка. Поэтому его можно добавлять в блюда, когда сидишь на белковой диете. Также косметологи рекомендуют употреблять тофу девушкам, которые хотят немного отбелить кожу.ЛососьЛосось богат белком и помогает ускорить процесс восстановления кожи после воспалений. А содержащиеся в лососе жирные кислоты омега-3 замедляют процессы старения, продлевая молодость кожи.СвеклаВ свекле содержится много клетчатки, витаминов и антиоксидантов. Помимо того что свекла хорошо очищает организм, она также способствует снижению холестерина. А самый большой плюс свеклы в том, что она не теряет своих полезных качеств даже после варки.