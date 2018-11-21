Диетологи подсказали, какие продукты помогут при целлюлите
Целлюлит бывает даже у очень стройных девушек, потому что корень проблемы не в лишнем весе, а в нарушении кровообращения и задержке жидкости в организме.
Эксперты составили список продуктов, которые нужно обязательно включить в рацион, чтобы бедра стали гладкими и упругими.
1. Бананы
«Первая помощь» в войне с целлюлитом - бананы. Секрет эффективности фрукта в том, что он содержит много калия, который выводит лишнюю воду из тканей, делая кожу более упругой и подтянутой. А вот кофе, наоборот, задерживает воду, поэтому от него стоит отказаться.
2. Овсяная каша
Овсяная каша без сахара также поможет распрощаться с проблемой. Связано это с тем, что овсяные хлопья содержат клетчатку, а значит, налаживают пищеварение и помогают контролировать вес. Также каша богата полезными антиоксидантами.
3. Куриная грудка
В куриной грудке содержится много белка - строительного материала для здоровых и упругих клеток кожи и мышц. Эксперты утверждают, что лучше всего ее сочетать не с крупами, а с сезонными овощами.
4. Сухофрукты
Как и бананы, сухофрукты насыщены калием, они выводят из организма лишнюю жидкость, что препятствует образованию жировых тканей. Другое немаловажное свойство сухофруктов - их благотворное влияние на пищеварение.
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