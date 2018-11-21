Врачи подсказали, какой фрукт особенно полезен гипертоникам

Свежие плоды очень эффективны для профилактики атеросклероза.Сливы очень полезны для людей, больных гипертонией, особенно тогда, когда есть отеки. Эти плоды имеют капилляроукрепляющие и противосклеротические свойства благодаря содержанию фенольных соединений, флавоноидов, антоцианов.Ежедневно употребляйте не менее 10-20 слив (свежих, сушеных, чернослива), можно добавлять их в салаты, каши, запеканки.Свежие плоды обладают мочегонным действием, уменьшают всасывание холестерина из кишечника, имеют большое значение для профилактики атеросклероза. Для людей с больным сердцем сливы полезны и тем, что содержат в своем составе большое количество витамина В2, железа, калия и других макро- и микроэлементов.Хотя в сливах мало витамина С, зато в них много витамина Р и калия, а это также полезно для людей, которые страдают от почечных болезней.«Обезболивающий» десертКогда болит сердце, можно использовать такие лекарства. Чернослив заливают кипяченым молоком, чтобы оно покрыло его на 1-2 см, настаивают в течение часа, добавляют сахар по вкусу, перемешивают и переносят в чуть-чуть нагретую духовку. Держат в духовке, пока чернослив не станет мягким, и едят в качестве десерта.Внимание! В связи с тем, что сладкие сорта сливы содержат много сахара, их надо употреблять в ограниченном количестве при ожирении и сахарном диабете. У некоторых чрезмерное количество потребленных плодов может вызвать желудочно-кишечные расстройства. Беременным также нельзя злоупотреблять сливами – это может повредить «маленьким животикам».