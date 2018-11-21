Медики назвали привычку, "убивающую" сердце

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Отказ от завтрака доведет до инфаркта или инсульта.Отказ от завтрака может довести человека до инфаркта, инсульта или диабета. К такому неожиданному выводу пришли эксперты в области здорового питания из Колумбийского университета в Нью-Йорке.По оценкам экспертов, каждый четвёртый взрослый человек регулярно отказывается от завтрака. Однако это очень вредная для здоровья привычка, из-за которой люди страдают от повышенного уровня холестерина и высокого артериального давления. Оба этих показателя являются значительными факторами риска инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. Пропускающие завтрак люди также чаще оказываются жертвами ожирения, они недополучают определенные питательные вещества и заболевают диабетом.А вот и любовь к приему пищи в позднее время суток тоже опасна для здоровья. Исследование показало, что эта привычка повышает риск болезней сердца, инсульта и диабета. Эксперты утверждают, что наиболее здоровые люди обычно планируют прием пищи заранее, придерживаются регулярного графика с хорошо расчитанными интервалами. Такие люди чаще употребляют сбалансированные по количеству питательных веществ завтраки, обеды и ужины, они реже прибегают к помощи разного рода перекусов, которые, как правило, содержат большое количество жира, сахара и калорий.Авторы исследования подчеркивают, что очень важно придерживаться диеты, насыщенной фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами, куриным мясом и рыбой. Необходимо ограничить прием красного мяса, соленых и сладких продуктов питания. Ну а от завтраков лучше не отказываться – они обеспечивают нас необходимым зарядом энергии на весь день.