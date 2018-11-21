5 лучших здоровых привычек для сердца

«Золотую пятерку» здоровых привычек, способствующих поддержанию активных функций сердца, а также укреплению миокарда, определили шведские ученые.Первая здоровая привычка: есть натуральные продукты. По мнению специалистов, в рационе питания должны превалировать продукты, которые не подвергаются термической обработке или же она допускается лишь по минимуму. Если следовать данному условию, то окажется, что большинство таких продуктов – это зелень, овощи, фрукты, бобовые. Ученые подтверждают: их употребление снабжает организм в наибольшем количестве теми веществами, которые благоприятно влияют на сосуды и артерии, улучшая их проводимость за счет снижения холестериновых скоплений.Вторая здоровая привычка: контроль над употреблением алкоголя. Чем организм старше, тем лучше на него влияет отказ от употребления алкоголя по каждому удобному поводу. Согласно научным данным, после наступления 40 лет употребление 350 граммов чистого алкоголя в неделю, сокращает продолжительность жизни за счет возникающих патологий сердца на 1-2 года.Третья здоровая привычка: сохранять талию. Существует тесная связь между объемом талии и риском развития гипертонии, ишемической болезни сердца. У женщин нормальной считается талия объемом до 90 см, у мужчин - до 100 см. Если величина талии превосходит эти нормы всего на 10 см, то риск возникновения проблем со здоровьем очень высок.Четвертая здоровая привычка: аэробная активность. Ходьба пешком, танцы, плавание, езда на велосипеде – чем больше в жизни человека посильных аэробных нагрузок, тем лучше для сердца. Научные данные свидетельствуют: самому большому риску ранней смерти в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями подвержены люди, ведущие малоактивный образ жизни – неважно, худые они, полные или страдающие ожирением.Пятая здоровая привычка: бросить курить. «Завязав» с сигаретами, можно добиться улучшения не только в состоянии сердца. По словам научных специалистов, у курильщиков страдают не только клетки сердечной мышцы, но и головного мозга, которые начинают подвергаться атакам со стороны белых кровяных телец.