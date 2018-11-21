Назван продукт, предотвращающий рак кишечника

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По данным исследования, проведенного американскими учеными из Университета Иллинойса, ежедневное присутствие в рационе горсти грецких орехов может прдотвращать развитие сердечных нарушений, а также рака кишечника. Оздоровительный эффект орехов проявляется после 6 недель их употребления.«Ежедневное употребление горсти грецких орехов в течение 6 недель приводит к тому, что как в организме человека снижается производство избыточного количества вторичных желчных кислот, которые вырабатываются в кишечнике, а не в печени, как первичные. Предыдущие исследования показали, что вторичные желчные кислоты связаны с повышенным риском рака кишечника», - констатировали авторы работы.Разновидность кислот, о которых идет речь, известна своей способностью повреждать клетки внутри пищеварительного тракта. За их выработку в кишечнике ответственны специфические микробы. Употребление грецких орехов способствует уменьшению численности этих бактерий, чему содействуют пищевые волокна орехов. Пищевые волокна служат питанием для «хороших» бактерий в кишечнике, размножение которых вытесняет «плохую» флору. При этом происходит улучшение в состоянии сердца и желудочно-кишечной системы, заявили научные специалисты.«Если мы сможем уменьшить количество в кишечнике тех бактерий, которые участвуют в производстве вторичных желчных кислот, то в целом укрепим свое здоровье», - добавили ученые.Их расчеты свидетельствуют: употребление в неделю более трех порций орехов по 30 граммов предотвращает риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 55%. Ежедневное употребление грецких орехов в таком количестве на 45% снижает вероятность смерти от онкологических заболеваний, включая рак кишечника.