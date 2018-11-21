Что включить в зимний рацион?..

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Для сохранения здоровья и хорошего самочувствия в зимний период с его холодами и дефицитом света, в рацион следует включить определенные продукты питания. Эти продукты помогут организму адаптироваться к погодным условиям, являющимся для него серьезным стрессом.О том, что в зимний рацион следует включить конкретные продукты питания, рассказала московский диетолог Анжелика Дюваль. По словам специалиста «сезон холодов - серьезный стресс для тонко устроенной человеческой системы жизнеобеспечения».В зимний период, отметила эксперт, организму хочется больше жирной и горячей пищи – это позволяет ему лучше адаптироваться к холодам. Диетолог рекомендует корректировать свой рацион питания таким образом, чтобы потребности организма в нужных ему питательных веществах удовлетворялись, но и само питание при этом оставалось сбалансированным и здоровым.Что же нужно включить в зимний рацион по совету диетолога?Нерафинированные масла. Употреблять масла, по словам диетолога, нужно ежедневно во время завтрака поодной десертной ложке. Натощак есть масла нельзя, поскольку они могут агрессивно воздействовать на слизистую ЖКТ. Употребление масел способствует поддержанию чувства сытости и защищает от срывов на вредные продукты, а также благоприятно сказывается на внешности.Продукты с повышенным содержанием йода. Самый простой и доступный источник - водоросли. Продукты с йодом нужно включить в зимний рацион, поскольку они обеспечивают организм важными минеральными веществами, которые оздоровляют нервную систему, ослабляют влияние стресса, защищают от развития депрессии.Кисломолочные продукты. Данные продукты также следует обязательно включать в зимний рацион, так как они улучшают состояние кишечной микрофлоры, от которой зависит общее состояние организма, включая состояние мозга и его когнитивной функции. По словам специалиста кисломолочную продукцию с добавленными в нее ягодами и фруктами полезно употреблять на завтрак, чередуя с употреблением каш (с теми же ягодами и фруктами). Добавлять кусочки фруктов и ягод следует самостоятельно в кисломолочные продукты, не содержащие сахара.Обязательный завтрак. Даже если не хочется, все равно после пробуждения нужно поесть. Диетолог предупредила: пропуск завтрака заставит организм использовать свои внутренние резервы, что повлечет за собой его истощение и преждевременное старение.