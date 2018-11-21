Этот любимый многими напиток спасает от рака печени

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Регулярное употребление кофе, около трех-четырех чашек в день, ассоциируется в большей степени с положительным эффектом для здоровья, о чем говорят данные последних научных исследований. Кофе может спасти от болезней печени, включая такую опасную, как рак.Учеными был создан рейтинг болезней, вероятность развития которых увеличивалась или снижалась в связи с употреблением кофе. В результате специалисты заключили, что плюсов у этого напитка больше чем минусов.В частности, исследователи установили, что кофе может спасти от рака печени. Согласно данным, полученным Национальным институтом раковых заболеваний (штат Мэриленд, США) кофе замедляет рост раковых клеток, а также уменьшает скорость развития цирроза печени, вызванного гепатитом С. У всех пациентов, которые пили кофе в течение 4 лет в порядке эксперимента, были зафиксированы более низкий инсулин и менее выраженная тяжесть жирового гепатоза. Употребление кофе, по словам ученых, снижает вероятность развития рака печени примерно на 40-60 процентов.Кроме того, изучение вопроса показало, что кофе понижает риск смертности от коронарной болезни сердца и инсульта - на 18 и 30 процентов соответственно. Ранее предполагалось, что употребление кофе может негативно влиять на сердце у людей с аритмией. Однако результаты наблюдения за тысячами «сердечников» опровергли данную гипотезу.Единственный четко выраженный негативный эффект от употребления кофе состоит в том, что он повышает вероятность преждевременного рождения ребенка и выкидыша, заявили специалисты. У пожилых дам кофе может способствовать хрупкости костей.