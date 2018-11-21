6 самых полезных сухофруктов

Иногда сухофрукты могут заменить собой лекарства. Об этом рассказала российских врач диетолог-нутрициолог Юлия Манчук. По словам специалиста, в случае болезни всегда нужно обращаться к медикам, но сухофрукты могут стать отличным дополнением к терапии.Сушеный инжир. Прекрасно помогает от сухого и изнуряющего кашля, благотворно влияет на почки, улучшает работу ЖКТ. Также этот сухофрукт полезен для сердечно-сосудистой системы: например, инжир успокаивает частое сердцебиение, предотвращает развитие гипертонии.Курага. Вещества, входящие в состав данного сухофрукта, расширяют и очищают кровеносные сосуды – благодаря этому улучшается состояние почек и сердца, головного мозга. По словам врача, богатая магнием курага способна заменить дорогие препараты с его содержанием и не хуже лекарств позволяет справляться со стрессом.Изюм. Этот сухофрукт очень полезен для поддержания психо-эмоционального здоровья, его употребление хорошо защищает от вспышек раздражительности и гнева. Налегать на изюм следует и тем, кому необходимо укреплять здоровье сердечно-сосудистой системы, людям с малокровием.Чернослив. Сухофрукт известен своим свойством улучшать обмен веществ, работу кишечника, а также нормализовать давление.Сушеный ананас. Став сушеным, ананаса сохраняет в себе редкое вещество бромелайн, состоящее из растительных ферментов, - благодаря его действию на организм ананас в виде сухофрукта налаживает пищеварение и борется с воспалительными процессами.Сушеная вишня. В виде сухофрукта она полезна для активного выведения из организма нежелательных веществ, токсинов и химикатов. Кроме того, сушеная вишня - отличный антисептик и отхаркивающее средство, а также «лекарство» от судорог.