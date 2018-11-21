Эти советы помогут избежать инсульта
Ученые назвали 5 правил, следование которым поможет избежать инсульта. Первым пунктом указывается контроль артериального давления.
Медики напоминают, что гипертония сопутствует появлению инсульта. Для лиц возрастом старше 40 лет требуется иметь дома тонометр и периодически проводить замеры давления. В случае повышенных показателей нужно посетить врача. Имеется достаточно лекарственных схем, позволяющих контролировать давление, предотвращая инсульт. Вторым правилом является обследование сосудов.
К инсульту может привести атеросклероз, представляющий собой патологию, которая длительный период никак не проявляется. Обследование сосудов даёт возможность понять ситуацию с холестерином. По словам медиков, требуется провести УЗИ сонных артерий, чтобы узнать подробности о сложившейся ситуации.
Третьим правилом стали отказ от употребления алкоголя и курения. Факт влияния вредных привычек на повышение риска инсульта уже давно доказан научно. В течение 5 лет отказа от сигарет риск инсульта уменьшается до показателя, сопоставимого с никогда не курившими людьми.
Четвертым правилом стала активность и отсутствие избыточного веса. Для повышения собственной защищенности от инсульта потребуется любая регулярная активность – достаточно будет даже просто ходить пешком. Сбросив 5 кг лишнего веса, можно снизить давление приблизительно на 5 мм рт. ст.
Пятым правилом стало внимание к себе. Важно обращаться к специалистам в случае наличия ряда симптомов, включая головокружение, появление «мушек» перед глазами, притупление зрения и слуха, звона и шума в ушах.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил vilka в категорию Неврология
Добавить комментарий