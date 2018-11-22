Медики рассказали о пользе употребления хурмы

Такие плоды полезны для гипертоников и не только.Этот фрукт, появляющийся на прилавках в середине осени, обладает способностью стабилизировать артериальное давление, утверждают научные специалисты. Но его употребление рекомендуется не только для гипертоников – данный продукт помогает поддерживать иммунитет и не поддаваться хандре, а также лучше выглядеть.Ученые заявили о том, что при сердечно-сосудистых патологиях незаменима хурма. В ней содержатся вещества (например, витамины Р и С), которые оздоровляют состояние сосудистых тканей, укрепляют сосуды и способствуют стабилизации артериального давления, а также обеспечивают профилактику атеросклероза.Также хурма полезна для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями в связи с тем, что ее плоды так содержат полезные для сердечников калий и магний.«Магний в составе хурмы расслабляет мышцы и активизирует вывод ненужного холестерина из сосудов. По количеству магния хурма одна из первых», - рассказали медработники.Хурму, в частности, они советуют употреблять людям, страдающим от стенокардии. Ее плоды укрепляют сердечную мышцу и содействуют, благодаря магнию и калию, более активное поступление к сердцу кислорода. Еще один эффект хурмы – предотвращение разрастания стенок сердца при артериальной гипертензии.Помимо этого, хурма дает мочегонный эффект. При этом полезен не только плод, но и сок из продукта. Железо в его составе борется с развитием анемии. Страдающим от малокровия специалисты рекомендуют выпивать стакан сока хурмы и или съедать по два плода за сутки.