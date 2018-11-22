Депрессия вызывает аритмию, инсульты и смерть

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Лекарства из этой группы несколько снижают среднестатистический риск нарушений в работе сердца.Находящимся в состоянии депрессии людям чаще грозит риск смертельных инсультов и преждевременной смерти, как показало исследование. Эти опасности объясняются аритмией.Хорошо известно, что хронически повышенный уровень стресса и депрессия оказывают негативное воздействие на самые разные аспекты здоровья человека. И вот теперь новое исследование ученых из Aarhus University в Дании показало, что пребывающие в состоянии депрессии люди чаще рискуют столкнуться с нарушениями ритма сердца или аритмией, которая способна спровоцировать инсульт и преждевременную смерть. Причём аритмию вызывают вовсе не антидепрессанты. Напротив, лекарства из этой группы несколько снижают среднестатистический риск нарушений в работе сердца.Датские ученые наблюдали за 785 254 пациентами, которые принимали лекарства из категории антидепрессантов в период с 2000 по 2013 годы. Выяснилось, что если у тех, кто регулярно использовал эти лекарства, риск аритмии к моменту последнего месяца лечения увеличивался в 3,18 раза, то у тех, кто не принимал данные таблетки, он был выше в 7,65 раза. Сами ученые объясняют связь между депрессией и аритмией имеющейся устойчивой связью между мозгом и сердцем. Наблюдения показывают, что антидепрессанты ощутимо снижают эту опасность. К примеру, через 6 месяцев после окончания лечения риск аритмия увеличивается в 1,37 раза, а через 6-12 месяцев – всего в 1,11 раза.«Науке хорошо известно о том, что существует связь между мозгом и сердцем, - рассказывают исследователи. - По депрессии можно предсказать развитие болезни коронарных артерий и ухудшение прогноза таких пациентов. Наше исследование ответило на вопрос о том, связана ли депрессия также с артериальной фибрилляцией или аритмией. Мы выяснили, что сами по себе антидепрессанты не вызывают развития аритмии. Поэтому, если у вас есть депрессия, нет никаких причин беспокоиться о том, что прием антидепрессантов спровоцирует аритмию».