Ученые научились заменять поврежденные клетки мозга

В мозге эти клетки известны под именем микроглии.Исследователи надеются получить возможность заменять дисфункциональные клетки мозга.Новое исследование ученых из Каролинского института в Стокгольме поддерживает теорию о возможной замене дисфункциональных иммунных клеток в мозге. Данная методика обладает громадным терапевтическим потенциалом при таких нейродегенеративных расстройствах, как болезнь Альцгеймера или боковой амиотрофический склероз (БАС). Исследование включало восстановление популяции в мозге новых иммунных клеток при экспериментальной модели болезни.Речь идет о макрофагах, или иммунных клетках, которые присутствуют в нашем организме. Их «специализация» зависит от того органа, внутри которого клетки находятся. В здоровом мозге микроглии вовлечены во множество специфических функций вроде поддержки активности и здоровья нервных клеток. При таких болезнях, как БАС или старческое слабоумие, микроглии начинают повреждать нервные клетки.Авторы исследования считают, что замена дисфункциональных микроглий здоровыми клетками окажет потенциально терапевтическое воздействие при борьбе с развитием тяжелых и неизлечимых нейродегенеративных болезней. Именно поэтому они и создали новую модель болезни, в которой собственные микроглии животного удалялись из центральной нервной системы.Это привело к быстрому притоку моноцитов - прекурсоров макрофагов - в мозг и позвоночник. Впоследствии данная ситуация поспособствовала стремительному развитию новых похожих на микроглии клеток.