Назван напиток, провоцирующий появление гипертонии

Ученые выяснили, к чему приводит регулярное употребление лимонада.

Ученые из Гриффинского Госпиталя в Дерби установили связь между употреблением сладких напитков и высоким кровяным давление.

Ученые провели 12 исследований, в которых приняли участие 410 тысяч человек.

Специалисты установили, что у людей, которые постоянно употребляют сладкие напитки, риск развития гипертонии выше на 26 – 70%.

Дело в том, что напитки, содержащие подсластители, снижают уровень оксида азота в организме, а это приводит к сужению сосудов, что способствует повышению кровяного давления.

Исследователи подчеркнули, что особенно данная проблема касается подростков, которые пьют три или больше сладких газированных напитков в день.
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Добавил klava в категорию Кардиология

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