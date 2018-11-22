Назван напиток, провоцирующий появление гипертонии

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Ученые выяснили, к чему приводит регулярное употребление лимонада.Ученые из Гриффинского Госпиталя в Дерби установили связь между употреблением сладких напитков и высоким кровяным давление.Ученые провели 12 исследований, в которых приняли участие 410 тысяч человек.Специалисты установили, что у людей, которые постоянно употребляют сладкие напитки, риск развития гипертонии выше на 26 – 70%.Дело в том, что напитки, содержащие подсластители, снижают уровень оксида азота в организме, а это приводит к сужению сосудов, что способствует повышению кровяного давления.Исследователи подчеркнули, что особенно данная проблема касается подростков, которые пьют три или больше сладких газированных напитков в день.