Врачи объяснили, почему желательно регулярно есть картофель

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Названы продукты, замедляющие старение.Процесс старения - один из самых неприятных периодов жизни человека. Остановить и отменить его никак нельзя, но попробовать замедлить – это возможно.В этом может помочь питание, а именно некоторые конкретные продукты.Кофе и чайОтличными помощниками в избавлении от первых признаков старения станут кофе и чай. Дело в том, что в них много гидрохинона, который позволяет предотвратить окислительные процессы в клетках. В продуктах он используется как антиоксидант. В сочетании с цинком получается идеальная защита от старения. Поэтому следует пить больше чая и кофе, а также не забывать о потреблении продуктов с цинком (или дополнительном комплексе элементов).Однако нужно понимать, что кофеин на каждого человека действует по-разному. Поэтому необходимо найти свою дозу, чтобы не навредить самому себе, а не следовать общим рекомендациям. Но помните - больше трех чашек кофе в день пить не рекомендуется.БрокколиБрокколи тоже будет идеальным продуктом, замедляющим старение. Все благодаря витамину С, антиоксидантам и каротиноидам в составе. Ученые утверждают, что этого крестоцветного овоща должно быть в рационе человека как можно больше.ДыняВ ней содержится витамин С, который благотворно сказывается на состоянии кожи. Благодаря ему удается сохранить коллаген, эластин, образовать отличный увлажняющий эффект. Это позволяет избежать образование ранних морщин, сделать кожу чистой, мягкой и гладкой.ЛукБлагодаря ему очищается кровь, снижается уровень "плохого" холестерина. К тому же он обладает эффектом "Анти-эйдж".ОрехиСамыми эффективными против старения считаются миндаль и грецкий орех. Последний содержит огромное количество питательных веществ, коих в пять раз больше, чем в яйцах, и в девять раз больше, нежели в молоке. Также в орехах есть лизин, что поможет сохранить функционирование головного мозга и его молодость.КартофельНа удивление многим, картофель отлично справляется со старением, замедляет его. Самое важное - он благотворно сказывается на работе пищеварительной системы, приводит к отсутствию запоров, отлично прочищает кишечник. Использование картофеля на коже тоже будет полезным. Ведь ломтики сырого корнеплода могут снять опухлость с глаз, а также овощ часто используют в качестве масок для лица.МорепродуктыМорепродукты - устрицы, анчоусы, карп - идеальны в борьбе с признаками старения. Рыба богата высоким содержанием белка, который, в отличие от многих других продуктов, здесь очень качественный. Мясо карпа и вовсе позволяет сохранить упругость кожи.КивиВ киви тоже много пользы. Благодаря сахарам, белкам, липидам, органическим кислотам и минералам в своём составе из фрукта получается незаменимый помощник в борьбе со старением. В киви не только много витамина С, но и Р, который защищает сосуды в организме человека.КлубникаПродуктом, который замедляет старение, можно назвать и клубнику. Благодаря ей можно улучшить состояние кожи. Ягода также предотвращает болезни печени и мочевых путей. Кроме того, клубника позволяет укрепить десна, предотвратить сухость в горле.КориандрКориандр - одна из самых благотворно сказывающихся на состоянии здоровья приправ. В ней много железа, кальция, калия, цинка, витаминов А и С. Потребляя данный продукт, можно замедлить старение, уменьшить уровень сахара в крови, защититься от некоторых видов рака. Таким образом, вы сможете замедлить старение.ШоколадУдивительно, но и сладости могут помочь в борьбе со старением. Особенно полезен в данном плане шоколад. Он оказывает успокаивающее действие, стимулирует центр удовольствия в мозгу. Шоколад может задержать скорость процесса формирование зубного кариеса.ГрибыСледует обязательно включить в свой рацион грибы - в них очень мало калорий, благодаря чему можно худеть. В грибах также много минералов, витаминов и белков. Грибы предотвращают запор и уменьшают уровень холестерина в крови. Витамин С тоже есть в этом продукте, но его гораздо больше, нежели в различных фруктах. Также грибы усиливают обмен веществ.Также невероятно полезны для замедления старения яйца, капуста, яблоки, минеральная вода, молоко, морковь, шпинат, помидоры, цитрусовые фрукты и солод.