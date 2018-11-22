Диетологи назвали продукт, "сжигающий" висцеральный жир

Орехи избавляют от жира на животе.Если вы хотите не просто быстро похудеть, но ещё и удержать фигуру в строгих пропорциях, то вам обязательно нужно включить в свой рацион орехи.К такому выводу пришли исследователи.Строгий подсчет калорий далеко не всегда является наиболее здоровым способом похудения. На деле, голодание или лишение себя определённых нутриентов оказывает негативное воздействие, и в долгосрочной перспективе человек поправляется. Сегодня фанатики фитнеса обращают гораздо больше внимания на разновидности пищи, которые они употребляют, а не на общее количество калорий. В частности, большой популярностью пользуются диеты с высоким содержанием белков, поскольку они способствуют похудению и росту мышечной массы. Однако исследователи из Гарвардского университета обнаружили, что определенные продукты питания могут предотвращать дальнейший набор веса.Некоторые орехи, включая миндаль, не только помогают худеть, но и обеспечивают сохранение заветных пропорций. Исследования с участием 126 000 мужчин и женщин показало, что употребление ежедневно одной-двух порций любых разновидностей орехов связано с меньшим риском прибавки веса или развития ожирения в течение четырехлетнего интервала. Одной порцией орехов считаются 28 грамм или две столовых ложки орехового масла. Одним из самых полезных оказался орех миндаль, поскольку он помогал терять значительно больше жира под кожей, и особенно жира на животе.12 недель продолжалось исследование с участием здоровых взрослых людей, имеющих лишний вес и ожирение. Часть из них придерживалась диеты с низким количеством калорий, а часть употребляла ежедневно миндаль, на который приходилось до 15% всех калорий в сутки. В целом, ореховое питание оказалось наиболее полезным. Сами орехи и ореховое масло являются отличным источником здорового жира, волокон и белков. Они обеспечивают длительное ощущение сытости, что избавляет нас от искушения совершать набеги на холодильник.