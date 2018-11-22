Названы ранние симптомы микроинсульта мозга

Необходимо внимательно относиться к сигналам.Названы девять самых ранних признаков наступающего микроинсульта головного мозга. Соответствующая информация содержится в заметке, некоторое время назад опубликованной в российском сегменте интернета.Внастоящее время инсульт «молодеет», поэтому внимательно относиться к сигналам, которые посылает организм, необходимо людям всех возрастов.Насторожиться нужно при наличии следующих симптомов.1. Лицевая боль2. Затрудненное дыхание3. Проблемы со зрением4. Потеря баланса при ходьбе5. Паралич лица6. Головокружение7. Нечеткая речь8. Внезапная сильная усталость9. Головные боли