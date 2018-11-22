Врачи рассказали, какая пища укрепляет иммунитет

Эти продукты полезно употреблять в холодное время года.Употребление некоторых продуктов питания в зимнее время эффективно помогает поддерживать здоровую активность иммунитета. В частности, специалисты посоветовали пить достаточно воды – зимой ее потребление часто сильно снижается.Нормальный питьевой режим крайне важен для иммунитета, сообщили в информационном агентстве Infox.ru. Достаточное количество воды необходимо для активации обмена веществ и своевременного выведения токсинов из организма, приводятся в агентстве доводы экспертов.Другим зимним «суперпродуктом» врачи считают мед: по их словам, это ценнейший натуральный источник антиоксидантов. Главное – не употреблять мед с горячими напитками и блюдами, так как, попадая в высокотемпературную среду, он теряет свои полезные свойства.В большой степени полезен зимой кефир. Специалисты отмечают, что кисломолочные продукты содержат в себе пробиотики, способные уменьшать симптомы инфекционных болезней - температуру, кашель, заложенность носа. Кроме того, кефир – один из самых лучших продуктов для улучшения состояния микрофлоры кишечника.Квашеная капуста, как показали недавние исследования, действует на организм лучше, чем препараты, содержащие полезные бактерии. Богатая аскорбиновой кислотой, квашеная капуста, помимо витаминизации организма, снижает холестерин в сосудах и способствует похудению.Цитрусовые в зимнее время дадут организму витамин С, проявляющий антиоксидантный эффект – поэтому они тоже в списке обязательных. Также эксперты рекомендуют зимой есть чеснок – входящие в его состав способны убивать даже туберкулезную палочку.