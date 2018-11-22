Медики рассказали, чем опасен сон без подушки

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В идеале подушка должна быть ортопедической.Учёные отметили, что пока не пришли к однозначному выводу относительно того, нужна ли подушка человеку во время сна.Так, специалисты заявили, что в первый год жизни класть ребёнка на подушку нельзя. Это связано с возможными искривлениями ещё неокрепшего позвоночника младенца. А вот по достижению году подушка становится необходимостью для человека. Это поможет избежать дискомфорта, вялости, недосыпа, храпа, остеохондроза и даже ишемического инсульта. Кроме того, учёные отметили, что отсутствие подушки негативно сказывается на внешности человека. Ровное положение тела во время сна способствует появлению морщин.Стоит отметить, что вредно не только не использовать подушку, но и подбирать неподходящий для ежедневного использования спальный аксессуар. Помните, что ваша подушка должна характеризоваться средним уровнем мягкости. Чтобы максимально обеспечить себе высокий уровень комфорта, попробуйте заменить обычную подушку ортопедической или валиком для сна.