Продукты с низким уровнем сахара позволяют есть и не толстеть

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Есть достаточно, сытно, плотно и при этом не толстеть вполне возможно. Для этого, по мнению ученых, необходимо обращать внимание на качество продуктов питания, а не на соотношение белков, жиров и углеводов.Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья рассказали о том, как можно досыта есть и не поправляться. Они убеждены, что для поддержания нормального веса не существует универсальной диеты или рациона.«Людям просто необходимо употреблять качественные продукты с низким уровнем сахара и очищенных злаков», - открыли ученые главный принцип того, как есть и не толстеть.К продуктам с низким уровнем сахара относятся, прежде всего, цельные злаки и овощи. Если употреблять такие продукты рафинированных углеводов (прежде всего, мучных десертов и выпечки), а также заменять насыщенные жиры ненасыщенными, то можно не беспокоиться о том, сколько вы съедаете. Толстеть данный принцип питания не позволяет, утверждают эксперты.Ученые добавили, что данное правило выбора продуктов в ежедневном питании будет активно способствовать снижению риска развития хронических заболеваний.В прошлом году ученый из Научно-исследовательского института Вейцмана, Эран Элинав, выступил на проходившей в Бостоне ежегодной конференции Американской ассоциации по научному прогрессу с новой теорией о питании. Специалист заявил, что питание не бывает здоровым или вредным, поскольку не может быть универсальной системы питания, показательной для всех. Его исследование показало, что реакция организма на продукты всегда индивидуальна. Рацион каждого человека должен основываться на том составе бактерий, которые населяют его пищеварительный тракт, констатировал Эран Элинав.