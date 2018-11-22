Многолетнее ожирение повышает риск ранней смерти

В США специалисты Школы общественного здоровья Бостонского университета заявили о том, что люди, которые годами страдают от лишнего веса и ожирения, имеют более высокий риск ранней смерти. Об исследовании, в ходе которого была установлена связь между многолетним ожирением и преждевременным уходом из жизни.Изначально исследователи ставили своей задачей изучить, как продолжительное, многолетнее ожирение может быть связано с риском ранней смерти. Они проанализировали истории болезни более 6 тысяч человек с избыточным весом и констатировали: вероятность ранней смерти увеличивается, если человек страдает от ожирения на протяжении 24 лет и больше.Авторы исследования пояснили, что среди наблюдаемых ими полных добровольцев лучше всего от внезапной смерти были защищены те, кто имел не критичные отклонения от нормы.«Минимальный риск наблюдался у людей, чей вес колебался в верхних пределах нормы индекса массы тела ИМТ», - сообщили специалисты.По словам ученых, обнаруженная взаимосвязь убедительно свидетельствует, насколько важна профилактика ожирения с самых юных лет.Многолетнее ожирение способно провоцировать глубокие изменения в организме, - возможно, необратимые, отметили они.