Многолетнее ожирение повышает риск ранней смерти
Изначально исследователи ставили своей задачей изучить, как продолжительное, многолетнее ожирение может быть связано с риском ранней смерти. Они проанализировали истории болезни более 6 тысяч человек с избыточным весом и констатировали: вероятность ранней смерти увеличивается, если человек страдает от ожирения на протяжении 24 лет и больше.
Авторы исследования пояснили, что среди наблюдаемых ими полных добровольцев лучше всего от внезапной смерти были защищены те, кто имел не критичные отклонения от нормы.
«Минимальный риск наблюдался у людей, чей вес колебался в верхних пределах нормы индекса массы тела ИМТ», - сообщили специалисты.
По словам ученых, обнаруженная взаимосвязь убедительно свидетельствует, насколько важна профилактика ожирения с самых юных лет.
Многолетнее ожирение способно провоцировать глубокие изменения в организме, - возможно, необратимые, отметили они.
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