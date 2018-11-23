Пить много воды опасно для здоровья

Пить воду считается полезным – советы по ее употреблению постоянно звучат вместе с рекомендациями о здоровом образе жизни. Однако врачи предостерегают о том, что пить много воды может быть не менее опасным для здоровья, чем пить недостаточно.Избыток воды для человеческого организма и здоровья опасно так же, как и обезвоживание, приводится вердикт специалистов в издании Business Insider. По словам специалистов, в среднем взрослому человеку для поддержания хорошего здоровья ежедневно следует пить порядка 3 литров воды, - но нужно помнить, что почки функционируют в определенном режиме и их опасно перегружать водой. Почки могут без проблем справиться только с нагрузкой, не превышающей 800–1000 мл воды в час.Если пить воду слишком активно и превышать данную меру, здоровье человека может серьезно пострадать в связи с тем, что его организм начнет накапливать жидкость и из-за этого сразу же повысится риск чрезмерной гидратации. По словам медиков, от большого количества воды клетки тканей и органов станут набухать, способствуя состоянию, известному как «опьянение водой».Для такого опьянения характерно откладывание жидкости в жировых тканях и мышцах. Медики отмечают, что подобное состояние опасно, прежде всего, своими последствиями для здоровья.«В этом случае снижается уровень натрия в крови, что влияет на регулирование в организме кровяного давления. У людей могут наблюдаться сонливость, головные боли, снижение когнитивных функций и повреждение мозга», - предупредили научные специалисты.По их словам, на фоне переизбытка воды нарушения в структуре мозга могут оказаться настолько опасными, что все может завершиться летальным исходом.