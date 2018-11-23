Ученые нашли диету для здоровья мозга

Диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека.Сладкоежки меньше страдают от старческого слабоумия. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в журнале Cell Reports. К сожалению, лекарства от деменции пока не существует, отмечают ученые. Но болезнь можно замедлить, если употреблять в пищу много сахара. крахмала и мало белка.Ученые считают, что диета и отдельные продукты питания оказывают сильное влияние не только на вес человека, но и на здоровье его мозга, сосудов, сердца и других ключевых органов тела. К примеру, недавно специалисты доказали, что употребление больших количеств оливкового масла и средиземноморских блюд заметно понижает шансы умереть от инсульта или инфаркта, а чрезмерно большое количество соли в пище, наоборот, ухудшает здоровье сердца и сосудов. Однако сотни экспериментов, проведенных в последние годы, привели к противоречивым результатам.Например, существуют намеки на то, что диета, богатая вредными жирами и белками, улучшает здоровье человека и продлевает ему жизнь. Девин Валь из Сиднейского университета и его коллеги открыли плюс "вредной" диеты, содержащей много углеводов. Они наблюдали за жизнью нескольких сотен пожилых мышей. Часть из них, как отмечают исследователи, сидела на особой диете.Ученые запускали мышей в лабиринт, из которого было много выходов, помеченных разными запахами, и следили за тем, как быстро те находили выход из него. Грызуны, которые питались почти чистыми углеводами быстрее находили выход."Самая эффективная диета из нашего перечня содержала в себе всего 8% белков и 80% углеводов. Это очень похоже на то, какую еду употребляют жители острова Окинава, одной из главных "зон долголетия" на Земле",— сказала Дэвид ле Кутюр, коллега Валя.Она отметила, что в их рацион входит большое количество сладкой картошки, содержащей в себе много крахмала.