Врачи подсказали, какой продукт поможет очистить кишечник

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Медики рассказали об уникальных свойствах семян льна.Установлено, что очищение организма семенами льна полезно для здоровья.Однако нужно знать, какие выбирать семена, уметь их измельчать, знать, как их употреблять и правильно хранить.Свойства семян льнаСуществует два вида семян льна: коричневые и золотистые. Это два разных вида, но нет существенной разницы в питательном отношении между этими двумя сортами. Семена льна используют для решения различных проблем со здоровьем, чаще всего они эффективно очищают кишечник и сжигают жир.Как известно кишечник выводит фекалии и паразитов из организма. Проблема в том, что не всегда выведение происходит полностью, и остатки скапливаются в организме. Это может привести к различным заболеваниям, в основном по причине токсинов, которые содержатся в остатках и загрязняют кровь. Среди таких проблем: запор, диабет, повышенный метаболизм, заболевания почек и печени, проблемы со слухом и зрением, артрит, рак, отсутствие роста волос и ногтей, бледная и безжизненная кожа.Лен – это антиканцерогенный продукт, который обладает способностью блокировать эстрогены, оказывая стимулирующий эффект на этот гормон. Семена льна содержат вещество, которое регулирует давление и артериальную функцию, улучшая метаболизацию жиров, энергии и кальция.Кому полезноС другой стороны, семена льна содержат большое количество диетической клетчатки. Семена льна способствуют похудению, сокращают уровень холестерина и предотвращают возникновение запора. И это еще не все. Лен уменьшает риск заболевания раком толстой кишки, молочных желез, простаты и легких. Семена льна оказывают также положительный эффект при следующих заболеваниях и состояниях:стресс;диабет;удержание воды;проблемы с выработкой спермы;аллергия;депрессия;проблемы со зрением.Для очищения организма необходимо принимать семена или муку льна в течение трех недель. Это лечение полностью очищает кишечник, выводя все слизистые выделения, фекалии и паразиты, не нарушая при этом микрофлору кишечника.Очищение оказывает положительный эффект на регуляцию метаболизации липидов. Мука из семян льна легко усваивается организмом и способствует выведению токсинов из организма, снижает уровень холестерина, жиров и сахара в крови. Очищение кишечника при помощи семян льна рекомендуется людям, которые страдают:воспалением желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей;язвой желудка, гастритом, колитом или язвой двенадцатиперстной кишки;заболеваниями или инфекцией мочевых путей, пиелонефритом и циститом;чрезмерным весом или проблемами метаболизации липидов.Как приниматьНа протяжении трех недель вместо обычного завтрака принимайте следующую пищу:первая неделя: ложка муки из семян льна и 100 мл кефира;вторая неделя: две ложки муки из семян льна и 100 мл кефира;третья неделя: три ложки муки из семян льна и 100 мл кефира.В течение дня рекомендуется употреблять здоровую пищу. Лучше всего подойдут сырые овощи и фрукты, цельные зерна, минеральная вода и сухофрукты. Если у вас не будет под рукой кефира можно использовать натуральный йогурт. Пейте2 лкефира в день.Кефир – это натуральный пробиотик с сильными диетическими свойствами, который восстанавливает флору кишечника и регулирует прохождение пищи. Вы добьетесь лучших результатов, если будете пить воду с медом. Эту процедуру очищения кишечника можно проводить один раз в год.Для похуденияСуществует еще один рецепт для похудения и очищения кишечника. Закипятите стакан воды и ложку семян льна. Как только вода станет вязкой, смесь готова. Процедите ее и пейте перед завтраком. Лучше готовить новую порцию каждый день. Вы будете ходить в туалет регулярней, так как это натуральное слабительное средство. Этот способ очищения позволяет быстро нормализовать вес и процесс сжигания жиров. Он оказывает положительный эффект на регуляцию метаболизма липидов.Ежедневная доза семян льна может достигать 30 мл в день. Но начинать нужно с 5 мл и постепенно увеличивать дозу. Вначале вы можете просто смешивать муку из семян льна с йогуртом, фруктовым пюре, злаковыми или фруктовым соком, например. Можно также смешивать семена льна с заправкой для салата или панировать в них рыбу или филе курицы. Вкус блюда совершенно не изменится.Семена льна хранятся намного легче и дольше, чем масло из семян. Однако они усваиваются организмом хуже. Поэтому лучше покупать цельные зерна, а затем их перемалывать непосредственно перед использованием. Перетертые в муку семена льна хранятся в холодильнике в герметичном контейнере примерно в течение месяца. Цельные семена льна необходимо хранить при комнатной температуре.