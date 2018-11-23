Американский диетолог назвал 20 продуктов, лучше всего сжигающих жир
Названы продукты, которые способные уменьшать количество усваиваемых калорий и ускоряющие метаболизм.
Американский диетолог Майкл Адамс вплотную занимался вопросами разработки низкокалорийного питания для наиболее эффективного сброса веса. Он составил список продуктов, которые помогают расщеплять жиры, ускорять обменные процессы в организме человека, а также насыщают его всеми необходимыми веществами, при этом, не обладая повышенной пищевой ценностью.
Список диетолога:
баранина;
свиное мясо;
шампиньоны;
молоко;
имбирь;
корица;
крестоцветные овощи;
ананас;
грейпфрут;
авокадо;
кокос;
лимон;
чеснок;
томаты;
черный и зеленый кофе.;
матэ и зеленый чай;
мед;
хлеб из цельного зерна.
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