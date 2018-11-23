Американский диетолог назвал 20 продуктов, лучше всего сжигающих жир

Едим и худеем.Названы продукты, которые способные уменьшать количество усваиваемых калорий и ускоряющие метаболизм.Американский диетолог Майкл Адамс вплотную занимался вопросами разработки низкокалорийного питания для наиболее эффективного сброса веса. Он составил список продуктов, которые помогают расщеплять жиры, ускорять обменные процессы в организме человека, а также насыщают его всеми необходимыми веществами, при этом, не обладая повышенной пищевой ценностью.Список диетолога:баранина;свиное мясо;шампиньоны;молоко;имбирь;корица;крестоцветные овощи;ананас;грейпфрут;авокадо;кокос;лимон;чеснок;томаты;черный и зеленый кофе.;матэ и зеленый чай;мед;хлеб из цельного зерна.