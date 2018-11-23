Названы проверенные народные средства от вздутия живота

Эти средства помогут справиться с неприятным симптомом.Впереди важное мероприятие, а из-за вздутия живота вы выглядите будто женщина на пятом месяце беременности?Ощущение вздутия, когда живот раздувается, как шарик может лишить нас радости.У нас есть пару средств, которые помогут справиться с неприятным симптомом.1. Выпейте воду с лимономНо только не залпом, а маленькими глоточками! Если у вас есть пару часов до мероприятия воспользуйтесь ими сполна, чтобы избавиться от проблемы. Сделайте себе тоник с водой и лимоном или свежевыжатым лимонным соком.2. Добавьте специйКуркума, так же, как и кайенский перец, обладает эффектом детоксификации. Как ею пользоваться? Добавьте чайную ложку специи в воду, чай, сок, смузи или другой напиток - это облегчит мучения.3. Съешьте имбиряЕсли есть идеальный продукт для избавления от вздутия живота, так это имбирь. И неважно, в каком виде вы его принимаете вовнутрь: в виде чая, фреша или смузи - он одинаково эффективен. Лучший вариант - смешать два суперсредства: имбирь и лимон.4. Утешьтесь мятным чаемМетоды борьбы со вздутием живота, указанные выше, имеют один недостаток - специфический вкус. Поэтому мы нашли самое приятное решение - мятный чай. Он не только помогает избавиться от неприятных симптомов, но также успокаивает. А что еще нужно человеку, который не может влезть в обтягивающее платье из-за вздутия и теперь сильно опаздывает?5. Приготовьте спаржуТакие продукты, как спаржа, являются естественными мочегонными средствами, поэтому они должны быть в вашем арсенале, если проблема вздутия для вас хорошо знакома. Если у вас есть пару часов до «выхода в свет», тогда смело отваривайте спаржу и ешьте - она чуть ослабит симптомы. Только должны вас предупредить, что ее нельзя приправлять солью, иначе эффект будет сведен к нулю.6. Попробуйте шпинатКак действует шпинат? Он «проталкивает» волокна по пищеварительной системе, уменьшая вздутие живота. А если вы смешаете его с имбирем, куркумой и кокосовой водой, то получите действенное смузи, облегчающее симптомы.7. Займитесь спортомУдивительно, но упражнения помогают улучшить самочувствие в экстренной ситуации (например, при вздутии). И пусть сейчас вам хочется полежать и пожаловаться на жизнь, включите видео-урок и выполняйте движения за тренером. Через время вы почувствуете себя намного лучше.