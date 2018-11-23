Офтальмологи назвали привычку, "убивающую" зрение

Гаджеты, оказывается, совсем не безвредны для здоровья.Учёные пришли к выводу, что пользование смартфоном может вызвать даже потерю зрения.Это вполне реально, если смотреть на дисплей ежедневно по несколько часов.Зрение, вероятнее всего, начнёт заметно снижаться и достаточно быстро. К такому выводу пришли американские специалисты, работающие в Университете Толедо.Причиной станет голубой свет, излучаемый дисплеем смартфона. Для сетчатки глаз он может выступить в роли настоящего «убийцы»В ходе исследований было установлено, что этот свет, помимо того, что у него короткая длина волны, может вызывать процесс появления токсичных молекул.Свет от экрана смартфона вызывает химические реакции, вырабатывающие компоненты, которые абсолютно губительны для фоторецепторов. А именно они в клетках глаза отвечают за чувствительность к свету.Потеря значительного количества фоторецепторов может привести к дегенерации макулы. Это глазное заболевание является неизлечимым. Оно может вызвать полную слепоту.Смартфоны вредны не только этим. Исследования на мышах показали, что излучение от этих девайсов вызывали у грызунов появление зловредных опухолей в различных частях тела.