Названы продукты, стимулирующие рост волос

На густоту и активность роста волос могут влиять не только специальные маски.На здоровье наших локонов огромное влияние оказывает качество питания и продукты, составляющие основной рацион.Поэтому, если Вы мечтаете поскорее отрастить длинные и красивые волосы, стоит обратить внимание на определенные продукты.Красное мясоВ красном мясе содержится много железа, которое необходимо для здоровья и блеска волос. При нехватке гемоглобина корни волос хуже снабжаются питательными веществами и кислородом, а следовательно - растут медленнее.ЯйцаЯйца содержат в себе два важных для роста волос вещества - лейцин и биотин. Первый способствует более быстрому делению клеток, а второй оказывает непосредственное влияние на рост волос. Однако здесь следует помнить, что биотин плохо усваивается организмом в сочетании с белком. Поэтому для налаживания роста волос стоит отказаться от употребления белка.МиндальКак и в яйцах, в миндале присутствует биотин, причем здесь он представлен в более усвояемой форме. Чтобы волосы росли быстрее, будет достаточно каждый день съедать по горсточке миндальных орехов.БрокколиСодержание в овоще витаминов С и А, которые оказывают непосредственное влияние на рост волос, стимулируют выработку подкожного сала, действующего как естественный увлажнитель и кондиционер для кожи головы и волос. Наличие кальция способствует укреплению волосяных фолликул.КлубникаКлубника очень богата витамином В5 (пантенолом), который препятствует образованию ранней седины и сохраняет цвет. Витамины В6 и В9 (фолиевая кислота) предотвращают выпадение волос, железо придает им крепость и силу.