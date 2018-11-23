Стоматологи назвали овощи, разрушающие зубную эмаль

Специалисты советуют употреблять в пищу побольше яблок.Кабачки, болгарский перец, патиссоны и щавель разрушают зубы. К такому выводу пришла группу международных стоматологов, оценив влияние овощей на здоровье человека.В перечисленных дарах природы наиболее высокое содержание органических кислот, которые со временем разъедают зубную эмаль и приводят к разрушению всего зубного скелета. По словам специалистов, наиболее опасные - цукини и спаржа.Как отмечают врачи, поскольку большинство перечисленных овощей пользуются большой популярностью у любителей здорового образа жизни и у людей, которые следят за правильным питанием, рекомендуется после еды полоскать рот или чистить зубы.Также специалисты советуют употреблять в пищу побольше яблок, поскольку яблочная кислота, входящая в их состав, наоборот, делает эмаль крепче и благоприятно сказывается на здоровье ротовой полости.