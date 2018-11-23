5 профессий, которые доводят до рака легких

Медицинские специалисты составили своеобразный антирейтинг профессий, представители которых рискуют больше других стать жертвами рака легких.Профессия №1: шахтеры. Неудивительно, что в списке профессий, которые доводят до рака легких, шахтеры идут первыми. Им как никому часто приходится вдыхать пыль подземных ископаемых. Один из компонентов такой пыли –кремнезий - способен провоцировать процессы в легких, способствующие возникновению опухолей.Профессия №2: каменщики. Почти так же, как и шахтеры, они постоянно контактируют с пылью от камней, песка и глины.Профессия №3 и №4: рабочие пластиковой и перерабатывающей промышленности. Эти профессии также могут приводить к возникновению рака легких, поскольку занятым в данной индустрии работникам нередко приходится вдыхать испарения тяжелых металлов и токсичных газов, образующихся в результате переработки пластмассы.Профессия №5: строители. Им приходится практически ежедневно вдыхать частицы асбеста.По словам ученых, воздух на производствах, которым дышат представители этих профессий, совершенно не способствует здоровью легких. Данная проблема усугубляется в случае экономии на респираторах и средствах по очищению воздуха«Основным внешним фактором появления рака легких, является попадание в организм химических веществ, таких как кадмий, асбест, пары угля и древесной пыли, мышьяк, уран, радон, дизельные и другие токсические пары. Эти же обстоятельства ведут к развитию туберкулеза, хронических заболеваний легких и сердечной недостаточности», - отметили составители списка опасных профессий.