6 главных мифов о здоровье кишечника

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Каждый из нас когда-нибудь сталкивался с кишечными проблемами. Эксперты назвали 6 наиболее распространенных мифов о здоровье желудочно-кишечной системы.Нам всем нужны пробиотики. Индустрия продаж йогуртов и других пробиотиков набирает обороты и уже исчисляется миллиардами. Однако для того, чтобы пробиотики вроде йогурта и кефира положительно влияли на наш кишечник, они должны добираться до самого его конца в достаточных количествах. Но то, способны ли данные продукты делать это, до сих пор научно не доказано. Подвергшиеся ферментации углеводы вроде чеснока, спаржи или корня цикория под названием пребиотики более эффективны в процессе восстановления баланса кишечника.Нам требуются добавки с пробиотиками. В реальности, врачи обычно рекомендуют подобные добавки только пациентам, страдающим от синдрома воспаленного кишечника (СВК). Что же касается всех остальных людей, то польза от употребления данных добавок в достаточной степени не доказана, как бы ни старались их продвигать многочисленные знаменитости на своих страницах в социальных сетях.Орошение кишечника полезно. Не следует тратить деньги на так называемые орошения кишечника или в простонародье клизмы. Действительно, жертвам тяжёлых запоров данные процедуры помогают, но лишь временно. Это похоже на массаж, после которого вы чувствуете себя лучше, но не больше чем на 24 часа. Однако массаж никаким образом не решит причины ваших расстройств.Нам нужна детоксикация. Существует масса продуктов, которые обещают очистить и вылечить кишечник или провести его детоксикацию. Все это мошенничество, поскольку наш кишечник вообще не нужно очищать, ведь он не является грязным.Кишечник не влияет на психику. Существует устойчивая связь между проблемами с кишечником и психическим здоровьем. При обострении симптомов СВК люди жалуются на сильный стресс и повышенную раздражительность. Пищеварительная система посылает сигналы в мозг, а мозг отправляет их обратно.Голодание полезно. Имеется много теорий о том, что голодание в том или ином режиме положительно сказывается на здоровье человека, но эксперты всё-таки советуют к нему не прибегать. Три приема пищи в день обеспечивают стимуляцию подвижности кишечника, а если вы перестаете есть, то кишечник больше не производит газы. Ему очень сложно раздобыть во время голода волокна, пребиотики и нутриенты, которые нужны для здоровья.