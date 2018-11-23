Хурма полезна при кашле и простуде

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Употребление хурмы, которая может укреплять иммунитет, ускоряет выздоровление при простуде. Кроме того, хурма очень полезна при кашле и является прекрасным средством для борьбы с воспалением в горле и носоглотке.О том, что хурма по-особому полезна для людей, сраженных простудой, сообщила врач Виктория Савицкая. По словам специалисты богатый набор витаминов и питательных веществ в составе хурмы делает ее плоды хорошими защитниками иммунной системы – их употребление повышает сопротивляемость организма инфекциям.«Хурма незаменима в сезон простуд. Ее сок насыщен витаминами С и B, каротином, минеральными солями, магнием. Дубильные вещества хурмы обладают вяжущими и бактерицидными свойствами, это прекрасное средство от болей и воспалений горла и носоглотки», - отметила врач.При простуде и кашле эксперт порекомендовала использовать сок хурмы. Соком спелых плодов нужно разбавить горячей водой в соотношении 2 к 1, этим раствором очень полезно полоскать горло.Кроме того, хурма улучшает работу органов пищеварения, способствует очищению печени, что также помогает ускорить выздоровление при простуде.Савицкая добавила, что в хурме много натрия, калия, магния, кальция, железа и других ценных микроэлементов. Употребление этих фруктов в зимний сезон полезно еще и потому, что оно поддерживает психику, успокаивает нервы, улучшает тонус.«В этом фрукте много глюкозы и фруктозы, что служит отличная подпитка для работы мозга. Хурма - прекрасный перекус в перерывах между основными приемами пищи: она быстро вызывает чувство сытости, но в то же время не обременяет лишними калориями», - заявила эксперт.