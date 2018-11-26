Дробное питание поможет не набрать вес зимой

Частое употребление пищи в течение дня небольшими порциями, - базовое условие дробного питания. Этот же метод обеспечивает постоянную сытость и быстрый метаболизм, что помогает не набрать вес зимой.Придерживаться дробного питания зимой посоветовала врач-диетолог Виктория Савицкая. По словам специалиста, пища, съедаемая небольшими порциями и в правильном сочетании, быстрее усваивается и не нагружает органы ЖКТ, печень. Причем такой вариант питания побуждает пищеварительную систему постоянно работать, что помогает ускорять метаболизм и не набирать вес.Диетолог посоветовала зимой употреблять пищу дробно каждые 2-3-4 часа.«Лучше питаться часто и понемногу, чем 2 раза в день, съедая первое, второе, салат, десерт и компот. Переваривать сразу много всего будет сложно, стало быть, - что-то непременно осядет на талии», - поделилась своим мнением Савицкая.Врач порекомендовала после пробуждения первым делом выпивать стакан чистой воды. Через полчаса после этого можно выпить кофе и приступить к завтраку. На завтрак эксперт считает полезным сварить яйца или приготовить яичницу с тостом из цельнозернового хлеба или двумя кусочками сыра. Через два часа после завтрака можно выпить чашку чая с крекером или овсяным печеньем, либо съесть любимый фрукт. Еще спустя два-три часа можно пообедать. Через два-три часа после обеда не возбраняется перекусить – например, фруктовым салатом, чаем с сухофруктами, горстью орехов. Ужинать эксперт советует не позже, чем за три часа до сна.Говоря о предпочтительном питании зимой, врач отметила, что обед в холодный сезон обязательно должен быть горячим. На ужин лучше отдать предпочтение растительной пище либо же нежирному йогурту или творогу – мясо или рыбу следует съедать днем.