7 продуктов питания, вызывающих диарею

Эксперты назвали 7 разновидностей продуктов питания, которые чаще всего вызывают диарею. И если у вас есть склонность к этому расстройству желудка, то лучше более внимательно относиться к собственному рациону.1. Острые приправы. Самые разные острые приправы являются наиболее частой причиной пищевой диареи, особенно если это приправы, к которым вы не привыкли. Они раздражают оболочку желудка при переваривании. Всё это вызывает газы, вздутие, жжение и, во многих случаях, диарею. Нередко ее причиной бывают перчики чили и соус карри.2. Искусственные подсластители. Такие альтернативы сахара, как аспартам, сахарин и сахарный спирт нарушают биологию нижней части пищеварительного тракта. Людям, которые страдают от синдрома раздраженного кишечника, часто рекомендуют отказаться от искусственных подсластителей. Вот почему употребление этих ингредиентов провоцирует диарею.3. Молоко. Если вы часто пьете молоко, употребляете молочные продукты и при этом очень часто посещаете туалет, то речь может идти о невосприимчивости к лактозе. Нередко это семейное расстройство, наблюдаемое среди представителей разных поколений. Сегодня существует множество альтернатив коровьего молока, к которым можно прибегнуть. Среди них миндальное молоко, кокосовое или соевое.4. Кофе. Входящий в состав кофе кофеин является стимулятором. Он не просто заряжает энергией мозг, но также и стимулирует пищеварительную систему. А если в кофе вы ещё добавляете подсластитель, а потом немного молока, то при чувствительном кишечнике диарея вам просто обеспечена.5. Чеснок и лук. Оба этих продукта содержат высокое количество нерастворимых волокон, а также соки, которые при расщеплении желудочным соком выделяют газы, раздражающие желудок. Чеснок и лук относится к категории фруктанов, они содержат углеводный комплекс, который сложно переварить. Всё это делает их идеальным рецептом для диареи.6. Брокколи и цветная капуста. Все они содержат большое количество нутриентов и овощных волокон. Вам кажется, что это полезно, но пищеварительный тракт не справляется с таким большим объёмом волокон, если он к этому не привык. Если только вы не употребляете регулярно брокколи и цветную капусту, то периодическое поглощение этих продуктов может спровоцировать диарею.7. Фастфуд. Как правило, он имеет насыщенные жиры, и организм не очень легко их расщепляет и переваривает. У фастфуда минимальная пищевая ценность, это пища просто проносится по нашему организму и быстро из него выходит. Но порой задерживается и провоцирует диарею.