9 продуктов, которые могут быть опасны в больших количествах
Эксперты подобрали как минимум девять здоровых продуктов, которые могут навредить здоровью, если ими сильно увлекаться.
Обезжиренные молочные продукты
Большинство людей, которые тщательно следят за своими формами, предпочитают включать в свой ежедневный рацион обезжиренные молочные продукты. Еще бы: такие продукты низкокалорийные, а значит — совершенно не бьют по фигуре. Но не все так однозначно.
Дело в том, что на вкус обезжиренные продукты недостаточно хороши. Поэтому для усиления вкуса производители вводят в состав различные вредные подсластители и ароматизаторы. А они ничего общего со здоровым питанием не имеют. Именно поэтому продукты с пометкой жира «0%» категорически нельзя есть в неограниченном количестве. Да и вообще для здоровья гораздо полезнее будет перейти, к примеру, на йогурт или кефир собственного приготовления.
Лимон
Этот цитрус считается рекордсменом по содержанию витаминов и микроэлементов. Он укрепляет иммунитет, спасает от простуды и предотвращает развитие тромбоза. Кроме того, при регулярном включении в свой рацион лимона укрепляются сосуды и капилляры. Казалось бы, что может быть не так с лимоном? Почему его нельзя есть в больших количествах?
Все дело в кислоте, которая содержится в этом цитрусе. Она наносит непоправимый вред желудочно-кишечному тракту и сильно раздражает слизистую. Помимо этого, частое потребление лимона повреждает зубную эмаль и повышает чувствительность зубов.
Морковь
Морковь — это кладезь полезных веществ и бета-каротина. И конечно же, корнеплод нужно включать в свой ежедневный рацион, чтобы он считался здоровым. Но делать это нужно с умом. При злоупотреблении данным полезным продуктом может развиться неприятное явление — каротинемия.
Звучит неожиданно, но при злоупотреблении морковью бета-каротин начинает накапливаться в верхних слоях кожи и приводит к избыточной пигментации. Кожные покровы начинают приобретать характерный желтый оттенок. К счастью, вреда такое явление здоровью не несет, но, согласитесь, приятного в этом мало.
Карамболь
Диетологи советуют включать этот экзотический плод в свой рацион тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. И это неудивительно, ведь карамболь низкокалориен, но при этом обогащен витаминами и полезными микроэлементами. Но пользу этот фрукт способен принести организму только в том случае, если есть его в разумных количествах. Переедание может спровоцировать икоту, тошноту и рвоту. А в более тяжелых случаях привести к сбоям в работе нервной системы и к почечной недостаточности.
Бразильский орех
В бразильском орехе содержатся огромные запасы селена. Этот микроэлемент, без сомнений, очень важен человеческому организму, поскольку участвует в обмене веществ. Но вместе с тем в составе бразильского ореха присутствует малая доза радия, из-за которого есть его необходимо только в ограниченных количествах. Поэтому, чтобы принести пользу организму, взрослому человеку лучше съедать по два ореха в день. Для детей суточная норма должна быть не больше одного ореха.
Кофе
Долгое время называть кофе полезным напитком мало кто решался. Однако по мере роста научного интереса к этому продукту стало появляться все больше открытий, подтверждающих его положительное влияние на здоровье. Содержащийся в кофе алкалоид кофеин оказывает стимулирующее действие на сердечно-сосудистую и нервную системы. Кофеин также повышает уровень дофамина в мозге, что заставляет нас чувствовать себя бодрее и веселее. В нем есть множество антиоксидантов и фенольных соединений, которые играют важную роль в профилактике рака.
Но все это обилие полезных свойств возможно только в том случае, если соблюдать определенную дозировку кофеина. Пренебрежение суточной нормой этого напитка может привести к заболеваниям сердца и бессоннице, тошноте и головным болям, а в дальнейшем и к более тяжелым последствиям.
Вода
Рекомендации медиков относительно того, что нужно в день выпивать как можно больше воды, не стоит воспринимать буквально. Вода, безусловно, лучшее средство для выведения токсинов и нормализации работы организма. Однако при этом она способна снижать концентрацию натрия и калия в крови и тем самым приводить к электролитному дисбалансу организма. А в особо тяжелых случаях это может стать причиной водной интоксикации. И чаще всего такая проблема наблюдается у спортсменов, любителей бессолевых диет и голодания. Поэтому пейте в день не более 2–3 литров воды и при этом не забывайте, что вода содержится не только в напитках.
Свежевыжатые соки
Свежевыжатые соки — настоящие рекордсмены по содержанию витаминов и микроэлементов. При этом такие напитки достаточно калорийные и концентрированные, поэтому запросто могут привести к набору лишнего веса и возникновению аллергических реакций. Поэтому, если очень хочется получить от напитка максимум пользы, совсем не нужно пить его литрами. Такие эксперименты над организмом ни к чему хорошему не приведут. Разумной считается норма в пределах от нескольких столовых ложек до трех стаканов в день в зависимости от вида сока.
Красная икра
Красная икра считается полезным продуктом, который рекомендовано включать в свой рацион. В ней содержится много витаминов и питательных веществ, благодаря которым человеческий организм быстро восстанавливается после оперативного вмешательства. Но поскольку красная икра относится к скоропортящимся продуктам, то производители добавляют в нее уротропин. А это вещество причиняет непоправимый вред человеческому организму, тем более если превышать норму продукта. Кроме того, красная икра сохраняет свои полезные свойства только в подсоленном виде. А соль, как известно, задерживает в организме жидкость, что может привести к целлюлиту и другим проблемам со здоровьем.
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