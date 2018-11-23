9 продуктов, которые могут быть опасны в больших количествах

Многие люди слишком увлекаются правильным питанием и попросту забывают о соблюдении меры в потреблении продуктов. А между тем именно злоупотребление некоторыми полезными продуктами зачастую является причиной многих неприятных последствий со здоровьем. Так что же это за продукты?Эксперты подобрали как минимум девять здоровых продуктов, которые могут навредить здоровью, если ими сильно увлекаться.Обезжиренные молочные продуктыБольшинство людей, которые тщательно следят за своими формами, предпочитают включать в свой ежедневный рацион обезжиренные молочные продукты. Еще бы: такие продукты низкокалорийные, а значит — совершенно не бьют по фигуре. Но не все так однозначно.Дело в том, что на вкус обезжиренные продукты недостаточно хороши. Поэтому для усиления вкуса производители вводят в состав различные вредные подсластители и ароматизаторы. А они ничего общего со здоровым питанием не имеют. Именно поэтому продукты с пометкой жира «0%» категорически нельзя есть в неограниченном количестве. Да и вообще для здоровья гораздо полезнее будет перейти, к примеру, на йогурт или кефир собственного приготовления.ЛимонЭтот цитрус считается рекордсменом по содержанию витаминов и микроэлементов. Он укрепляет иммунитет, спасает от простуды и предотвращает развитие тромбоза. Кроме того, при регулярном включении в свой рацион лимона укрепляются сосуды и капилляры. Казалось бы, что может быть не так с лимоном? Почему его нельзя есть в больших количествах?Все дело в кислоте, которая содержится в этом цитрусе. Она наносит непоправимый вред желудочно-кишечному тракту и сильно раздражает слизистую. Помимо этого, частое потребление лимона повреждает зубную эмаль и повышает чувствительность зубов.МорковьМорковь — это кладезь полезных веществ и бета-каротина. И конечно же, корнеплод нужно включать в свой ежедневный рацион, чтобы он считался здоровым. Но делать это нужно с умом. При злоупотреблении данным полезным продуктом может развиться неприятное явление — каротинемия.Звучит неожиданно, но при злоупотреблении морковью бета-каротин начинает накапливаться в верхних слоях кожи и приводит к избыточной пигментации. Кожные покровы начинают приобретать характерный желтый оттенок. К счастью, вреда такое явление здоровью не несет, но, согласитесь, приятного в этом мало.КарамбольДиетологи советуют включать этот экзотический плод в свой рацион тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов. И это неудивительно, ведь карамболь низкокалориен, но при этом обогащен витаминами и полезными микроэлементами. Но пользу этот фрукт способен принести организму только в том случае, если есть его в разумных количествах. Переедание может спровоцировать икоту, тошноту и рвоту. А в более тяжелых случаях привести к сбоям в работе нервной системы и к почечной недостаточности.Бразильский орехВ бразильском орехе содержатся огромные запасы селена. Этот микроэлемент, без сомнений, очень важен человеческому организму, поскольку участвует в обмене веществ. Но вместе с тем в составе бразильского ореха присутствует малая доза радия, из-за которого есть его необходимо только в ограниченных количествах. Поэтому, чтобы принести пользу организму, взрослому человеку лучше съедать по два ореха в день. Для детей суточная норма должна быть не больше одного ореха.КофеДолгое время называть кофе полезным напитком мало кто решался. Однако по мере роста научного интереса к этому продукту стало появляться все больше открытий, подтверждающих его положительное влияние на здоровье. Содержащийся в кофе алкалоид кофеин оказывает стимулирующее действие на сердечно-сосудистую и нервную системы. Кофеин также повышает уровень дофамина в мозге, что заставляет нас чувствовать себя бодрее и веселее. В нем есть множество антиоксидантов и фенольных соединений, которые играют важную роль в профилактике рака.Но все это обилие полезных свойств возможно только в том случае, если соблюдать определенную дозировку кофеина. Пренебрежение суточной нормой этого напитка может привести к заболеваниям сердца и бессоннице, тошноте и головным болям, а в дальнейшем и к более тяжелым последствиям.ВодаРекомендации медиков относительно того, что нужно в день выпивать как можно больше воды, не стоит воспринимать буквально. Вода, безусловно, лучшее средство для выведения токсинов и нормализации работы организма. Однако при этом она способна снижать концентрацию натрия и калия в крови и тем самым приводить к электролитному дисбалансу организма. А в особо тяжелых случаях это может стать причиной водной интоксикации. И чаще всего такая проблема наблюдается у спортсменов, любителей бессолевых диет и голодания. Поэтому пейте в день не более 2–3 литров воды и при этом не забывайте, что вода содержится не только в напитках.Свежевыжатые сокиСвежевыжатые соки — настоящие рекордсмены по содержанию витаминов и микроэлементов. При этом такие напитки достаточно калорийные и концентрированные, поэтому запросто могут привести к набору лишнего веса и возникновению аллергических реакций. Поэтому, если очень хочется получить от напитка максимум пользы, совсем не нужно пить его литрами. Такие эксперименты над организмом ни к чему хорошему не приведут. Разумной считается норма в пределах от нескольких столовых ложек до трех стаканов в день в зависимости от вида сока.Красная икраКрасная икра считается полезным продуктом, который рекомендовано включать в свой рацион. В ней содержится много витаминов и питательных веществ, благодаря которым человеческий организм быстро восстанавливается после оперативного вмешательства. Но поскольку красная икра относится к скоропортящимся продуктам, то производители добавляют в нее уротропин. А это вещество причиняет непоправимый вред человеческому организму, тем более если превышать норму продукта. Кроме того, красная икра сохраняет свои полезные свойства только в подсоленном виде. А соль, как известно, задерживает в организме жидкость, что может привести к целлюлиту и другим проблемам со здоровьем.